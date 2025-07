Lavieri: Palmeiras perdeu virtudes e sofrerá na volta ao Brasileirão

O Palmeiras vive momento de reconstrução na temporada e vai sofrer na volta do Campeonato Brasileiro, analisou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

A questão da motivação vai ser determinante para o Palmeiras. Agora é como se fosse uma nova temporada, sem Estêvão, sem Paulinho, com Richard Rios muito próximo de sair. O próprio Veiga está mais borocoxô. O Felipe Anderson fez um jogo no Mundial e depois sumiu do time. Tem vários pontos para o Palmeiras resolver.

Não acho que na quarta-feira [contra o Mirassol] a gente já vai ver o Palmeiras jogando muita bola, e o Palmeiras precisa jogar mais bola. O Abel precisa encontrar uma solução especialmente para dar condições de gol ao Vitor Roque.

Além de estar devendo, o Palmeiras não vai voltar com a mesma motivação. Esse recomeço do Brasileirão do Palmeiras vai ser sofrível.

Danilo Lavieri

O colunista destacou que Abel Ferreira tem a missão de fazer o Palmeiras jogar melhor no segundo semestre, e isso passa por criar mais condições para Vitor Roque balançar as redes.

O Abel tem que dar condições para o Vitor Roque finalizar, mudar o esquema de jogo do Palmeiras a ponto de Vitor Roque conseguir criar alguma coisa e não jogar como se ainda fosse o Rony lá na frente ou como se fosse o Flaco, cruzando a bola.

O Abel precisa fazer esse time jogar mais. Agora com o Sosa, o Palmeiras tem algumas alternativas para construir um time diferente para melhorar.

Danilo Lavieri

Na visão do colunista, o Verdão precisa recuperar "virtudes" da era Abel, como a força na bola parada, para retomar seu melhor nível.

A bola parada do Palmeiras não existe mais — o Palmeiras ficou marcado por anos de ter a melhor bola parada em escanteio. Não existe mais: no Mundial, todas as bolas paradas iam na mão do goleiro.

O Palmeiras perdeu as suas virtudes. É isso que precisa recuperar.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra