Jogadores ilhados e mais: Fifa inova no Mundial e faz teste de olho na Copa

As entrevistas têm sido novidades para jornalistas, jogadores e clubes neste Mundial de Clubes. A Fifa tem testado novos formatos ao longo do torneio e parece ainda não estar 100% decidida sobre qual é o mais eficiente, dinâmico e que atenda melhor a demanda de todos os lados. A ideia é chegar à Copa de 2026 com uma operação já mais próxima do ideal.

Ilhados

A primeira grande novidade foram as ilhas montadas nas zonas mistas. Os jogadores ficam num "cercadinho" e os repórteres se posicionam ao redor, em bate-papos de cerca de cinco minutos cronometrados por funcionários da Fifa. Há, porém, flexibilizações e o tempo, às vezes, aumenta. Os clubes são obrigados a levar de três a quatro jogadores.

Este formato, por exemplo, encerra o antigo padrão que existia de zona mista. Criada na Copa do Mundo de 1994, também nos EUA, ela teve o papel de separar jogadores de jornalistas por uma grade, mas existia a obrigação de que todo o elenco passasse pelo local e cabia ao atleta dar entrevista. Agora, perdeu-se o "efeito surpresa" de se obter informações mesmo com quem não queira falar, já que se define previamente o entrevistado.

A Fifa, nos bastidores, diz que a adoção desse formato também teve como influência o fato de que, anteriormente, os clubes e seleções estavam demorando demais para passar na zona mista e, muitas das vezes, quando passavam, ninguém parava para falar. Agora, na visão da entidade, pelo menos há a obrigação de ao menos três atletas concederem entrevistas.

Pódio

No jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, pelas quartas de final, a Fifa testou outro formato, que ela batizou de "pódio". Foi instalada uma cabine com uma pequena mesa e microfone, onde o jogador fica sentado e responde às perguntas dos jornalistas ao seu redor.

As ilhas se mantiveram, mas foram separadas para o outro lado por uma cortina. Cabia ao repórter decidir se queria ir para elas ou para os pódios de cada clube.

Um funcionário da Fifa presente justificou a novidade como uma "tentativa de melhorar o trabalho de todo mundo". Sobre o uso de um microfone para captar as perguntas dos jornalistas, argumentou que era para não ficar "como um mercado de peixes".

Coletivas dos treinadores

O formato "clássico" que se mantém é o das entrevistas dos treinadores, chamada de "conferência de imprensa". Elas são feitas em uma outra sala, com uma mesa grande, um painel com os patrocinadores e cadeiras para os jornalistas se acomodarem. Funcionários da Fifa levam os microfones aos repórteres, que fazem as perguntas. Geralmente, este bate-papo tem uma duração maior, de até meia hora.

No Mundial de Clubes o jogador que é eleito o craque da partida também é obrigado a ir para a coletiva e se posiciona ao lado de seu treinador.

O que pensam os clubes?

A Fifa testou um modelo novo em que não só os clubes e seleções não estão acostumados ainda, assim como ela também não. Acho que a ideia pode ser boa em termos de qualidade para a imprensa, mas precisa ainda ser mais testada, mais treinada, porque as conversas paralelas de pessoas que estavam ali, jornalistas e tudo mais, fazem ruído, e isso atrapalha um pouco. Mas foi um modelo interessante. O que deu para ver nesse Mundial é que a Fifa está na contramão do que se faz no Brasil. Ela está criando cada vez mais produtos de mídia. Eles colocaram muitas coisas que não existiam em seleções, o que significa que eles entendem que a relevância do trabalho da imprensa é fundamental para o retorno que eles têm, que eles buscam para a imagem de seus eventos, investidores e patrocinadores. Acho que é um modelo que precisa ser azeitado, ele tem os prós e os contras. Os prós é que envolve menos jogadores e é mais dinâmico, e a imprensa, de alguma maneira, tem informação mais rápida porque as zonas mistas demoram um pouco para começar. Por outro lado, se tem o desgaste de ter que escolher jogadores e não a imprensa de poder abordar aqueles que ela gostaria

Rodrigo Paiva, diretor de comunicação do Flamengo

*Botafogo, Fluminense e Palmeiras também foram procurados, mas não responderam até o fechamento desta reportagem