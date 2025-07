Grêmio espera contar com volta de Braithwaite diante do Cruzeiro

A comissão técnica do Grêmio está otimista em receber um reforço importante para o jogo do final de semana contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão 2025: o atacante Braithwaite.

O jogador avançou positivamente na recuperação de uma contusão no tornozelo direito e está liberado para participar das atividades do elenco. Segundo informações do Correio do Povo, o dinamarquês será relacionado pelo técnico Mano Menezes.

Braithwaite não participou da conquista gremista na Recopa Gaúcha. No confronto de terça-feira diante do São José, na Arena, André Henrique foi escalado no comando de ataque que superou o adversário por 2 a 0.

Cruzeiro x Grêmio: data, horário e local

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão 2025 no domingo, às 20h30 (de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.