Fluminense divulga horário de desembarque no Rio após Mundial

Eliminado nas semifinais do Mundial de Clubes na última terça-feira, o Fluminense retorna ao Brasil nesta sexta. O Tricolor Carioca tomou um voo fretado nesta tarde e irá desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro às 22h (de Brasília).

O #TimeDeGuerreiros está de volta ao Rio! Nesta sexta-feira, às 22h, desembarcamos no Salão Nobre do Aeroporto do Galeão! NOS VEMOS NO RIO! ?????? pic.twitter.com/n2FBFykCw7 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 11, 2025

Os atletas do Fluminense terão o fim de semana de folga, antes de se reapresentarem na segunda-feira, para iniciarem a preparação para encarar o Cruzeiro.

Após uma boa campanha no Mundial, a equipe carioca busca um resultado positivo contra os mineiros para se manterem na disputa pelo G4 do Brasileiro. Neste momento, o Fluminense ocupa a sexta posição na tabela com 20 pontos.

O duelo diante do Cruzeiro será na próxima quinta-feira, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.