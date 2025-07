Flamengo x São Paulo: veja prováveis escalações e mais informações sobre o jogo

Após semanas de paralisação por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Campeonato Brasileiro está de volta. E o São Paulo tem um grande desafio pela frente. Neste sábado, às 16h30 (de Brasília), o Tricolor Paulista visita o Flamengo no Maracanã, pela 13ª rodada do torneio nacional.

Essa será a reestreia do técnico Hernán Crespo no comando do São Paulo, e o argentino já tem uma missão complicada: encarar o atual líder do Brasileirão fora de casa. O Tricolor soma 12 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela, buscando se afastar da zona de rebaixamento e iniciar uma nova fase na temporada com o pé direito.

Crespo ganha reforços importantes para o confronto. O volante Marcos Antonio, o meia Oscar e o atacante Ferreira estão recuperados de lesão e novamente à disposição da comissão técnica. Outro retorno é o de Rodriguinho, que cumpriu suspensão contra o Vasco, na última rodada. Além deles, o volante Luan, que estava emprestado ao Vitória, volta a ser relacionado pelo clube após uma boa temporada na equipe baiana.

Por outro lado, o São Paulo também tem baixas. O meio-campista Lucas Moura, que ainda realiza um cronograma individualizado, não viajou com a delegação. O atacante Lucas Ferreira, com dores no quadril, também permanece em tratamento em São Paulo. Já o artilheiro Luciano cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.

A tendência é que Oscar atue mais adiantado, ao lado do atacante André Silva, formando o setor ofensivo da equipe.

Do lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís retorna ao comando da equipe após a queda nas oitavas no Mundial de Clubes, diante do Bayern. O Rubro-Negro tem problemas: Pulgar (lesionado) e Gerson (vendido ao Zenit) estão fora, e o treinador ainda avalia a melhor opção para o comando de ataque. O jogo marcará a estreia de Jorginho no Brasileirão.

Ainda assim, o Flamengo vive grande fase no Brasileirão. Líder isolado da competição com 24 pontos em 11 jogos, o time carioca goleou o Fortaleza por 5 a 0 antes da pausa e promete força máxima diante do São Paulo.

Invicto em casa, o Rubro-Negro soma quatro vitórias e dois empates em seis jogos, com apenas um gol sofrido e impressionantes 17 marcados ? média de quase três por partida. O São Paulo, por sua vez, tenta superar um retrospecto bastante negativo fora de casa: ainda não venceu como visitante no Brasileirão, com três empates e duas derrotas em cinco jogos, além de um ataque pouco eficiente, com apenas quatro gols marcados longe do Morumbi.

Bora para a nossa primeira viagem nesta retomada do Brasileirão!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/UkytknDgzX ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 11, 2025

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO x SÃO PAULO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 13 de julho de 2025



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)



Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)



VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar e André Silva.



Técnico: Hernán Crespo

FLAMENGO: Rossi; Wesley (ou Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (ou Allan), De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata (ou Cebolinha).



Técnico: Filipe Luís