Flamengo x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O São Paulo visita o Flamengo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida será televisionada pela TV Globo, na rede aberta, e Premiere, no pay-per-view.

O confronto marca a reestreia de Hernán Crespo no comando do time paulista, que chega pressionado por um resultado positivo. O São Paulo vem de três derrotas consecutivas na Série A ? para Mirassol, Bahia e Vasco ? e não vence desde a nona rodada, quando superou o Grêmio por 2 a 1 no Morumbis.

Além disso, ainda não conquistou uma vitória como visitante nesta edição do Brasileirão, somando três empates e duas derrotas. Atualmente em 14º lugar, com 12 pontos, o Tricolor tenta se afastar da zona de rebaixamento, já que o Internacional, com 11, é o primeiro time dentro do Z4.

O Flamengo, por sua vez, lidera a competição com 24 pontos. Invicto como mandante até agora, a equipe soma sete vitórias, três empates e apenas uma derrota no geral. Apesar de ocupar o topo da tabela, o time carioca pode ser ultrapassado em caso de tropeço, já que o Cruzeiro vem logo atrás, com a mesma pontuação.