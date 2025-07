Flamengo espera manter força defensiva em casa contra rival pouco efetivo

O Flamengo - líder da classificação - aposta na força como mandante para buscar mais três pontos no Brasileirão 2025 no duelo deste sábado contra o São Paulo, no Maracanã. O time carioca tem números positivos que contrastam com o mau desempenho do adversário como visitante.

No Brasileirão, o Flamengo já disputou 6 jogos em casa, com 4 vitórias e 2 empates. A sólida defesa carioca sofreu somente 1 gol nessas partidas como mandante.

O São Paulo apresenta, em contrapartida, um péssimo desempenho como visitante. Na competição nacional, o Tricolor ainda não venceu longe da capital paulista, com 3 empates e 2 derrotas em 5 apresentações.

Ainda por cima, o ataque são-paulino tem produção limitada fora de casa. A equipe paulista marcou apenas 4 gols nas partidas como visitante.

Flamengo: força ofensiva

Para complicar ainda mais a situação do São Paulo, o ataque do Flamengo se mostra arrasador em casa. O time carioca marcou 17 gols nos 6 compromissos como mandante no Brasileirão.

Flamengo e São Paulo jogam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã (Rio de Janeiro), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.