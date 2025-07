Flamengo demite diretor das categorias de base

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo anunciou hoje a demissão do diretor das categorias de base, Carlos Noval.

Segundo o clube, foi uma "decisão conjunta" do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o diretor de futebol, José Boto.

Remanescente da gestão anterior, Noval dará lugar a Alfredo Almeida, trazido por Boto no início do ano para fazer a integração entre base e profissional.

A demissão de Noval também ocorre após troca recente no comando do time sub-20 do Fla.

O novo treinador é Bruno Pivetti, que já estreou ontem, no empate com o Botafogo, por 2 a 2, pelo Brasileirão Sub-20.

O Flamengo vai fazer uma coletiva na próxima segunda-feira para explicar melhor como será o funcionamento da estrutura da base.

Antes, o time sub-20 estava sendo comandado pelo português Nuno Campos, mas ele pediu demissão três meses após chegar ao Brasil.