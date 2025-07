Flamengo demite Carlos Noval, diretor da base do clube

O Flamengo demitiu, nesta sexta-feira, o diretor Carlos Noval ? profissional com o maior número de títulos nas categorias de base de qualquer clube do Brasil ? após 15 anos de serviços prestados ao Rubro-Negro.

"Infelizmente, meu ciclo chegou ao fim. Admito que fui pego de surpresa. Estava na minha sala no CT quando o Paulo Dutra veio me dizer que não tinha uma boa notícia para me dar, que o presidente tinha mandado me demitir. Perguntei o motivo e ele só me informou que era por uma mudança de filosofia no clube. Na verdade, já vi e vivi muita coisa no futebol e o que aconteceu comigo agora nem deveria me surpreender", disse.

Somando todas as categorias de base do Flamengo, Carlos Noval esteve junto na conquista de mais de 200 títulos, entre Mundial, Libertadores, Brasileiros, Copas do Brasil, Cariocas, entre outros. O profissional também foi fundamental na formação de inúmeras crias da Gávea e do Ninho, como Vinícius Jr, Lucas Paquetá, João Gomes, Jorge, Samir, Jean Lucas, Reinier, Rodrigo Muniz, Lázaro, Léo Duarte e Yuri César.

"Só posso agradecer a todos aqueles que trabalharam comigo por todo esse tempo no Flamengo, ex-presidentes, dirigentes, treinadores, membros de comissão técnica, todos atletas, meninos que ajudei a revelar, funcionários do CT e torcida, nosso bem mais precioso. A vida segue", completou.