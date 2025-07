Filho de ex-atleta do Corinthians se destaca na base e atrai interesse de time do exterior

Cristian Junior, filho do ex-volante do Corinthians, Cristian, vem se consolidando como um dos principais destaques das categorias de base do Timão. O garoto de 16 anos, inclusive, já atrai interesse de equipes do exterior.

A Gazeta Esportiva apurou que um clube da primeira divisão da Bélgica sondou o jovem por meio de uma carta de interesse. O agente do jogador levou a situação à diretoria alvinegra, que não manifestou vontade de negociá-lo neste momento.

Formado pelo time, Cristian Junior iniciou sua trajetória no futsal e passou por todas as categorias até chegar ao sub-17. No campo, assim como o pai, ele começou como volante, mas atualmente tem sido utilizado como meia-atacante.

O Filho do Terrão, que completa 17 anos em agosto, vive seu último ano pela equipe sub-17 e é um dos destaques dos comandados de Raphael Laruccia. Em fevereiro ele assinou o primeiro contrato profissional com o Timão, válido até 2028.

A expectativa é que Cristian possa integrar o sub-20 a partir da próxima temporada. Em 2025, ele já estufou as redes 16 vezes (13 na Paulista Cup, duas no Brasileiro sub-17 e uma no Paulistão da categoria)

Monitorado por clubes de fora do Brasil, o meia-atacante se prepara para o próximo compromisso do time sub-17 do Corinthians. Neste sábado, a equipe visita o São José, pela terceira rodada da segunda fase do Estadual. A bola rola a partir das 11h da manhã (de Brasília).