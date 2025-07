Fifa se instala na Trump Tower e estreita relação com presidente dos EUA

A inauguração do novo escritório da Fifa, localizado em Nova York, exatamente na Trump Tower, centro econômico dos Estados Unidos, sinaliza mais uma mudança na conduta da entidade que regula o futebol no planeta. A gestão do ítalo-suíço Gianni Infantino copia o brasileiro João Havelange no plano de expansão pelo mundo. Do ponto de vista esportivo, mas também em pleno jogo político.

Neste momento do planeta, parece a Infantino ser muito melhor virar amigo de Donald Trump do que comprar brigas com ele. Do que correr o risco de o presidente dos Estados Unidos acordar numa manhã de inverno e decidir que não quer saber deste esporte de latinos, o soccer. A amizade serviu para retirar o risco de deportação de torcedores que entrassem nos estádios em condição de imigrantes ilegais. Houve um afrouxamento da vigilância durante os jogos da Copa de Clubes.

A Trump Tower está localizada no número 725 da Quinta Avenida, em Manhattan, centro de Nova York. Um dos endereços mais luxuosos do planeta abriga também um apartamento em que o ex-presidente da CBF, José Maria Marin, passou sua prisão domiciliar, a partir de 2015. A residência está avaliada em US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,6 milhões na cotação atual).

No caso da Fifa, a mudança de endereço representa, também, uma transformação de estratégia. A Fifa foi fundada em Paris, em 1904. Mudou-se para Zurique, na Suíça, em 1932, por estar no centro da Europa e longe dos possíveis conflitos que levariam à Segunda Guerra Mundial, sete anos depois.

Gianni Infantino, Eric Trump e Ronaldo Fenômeno em evento de inauguração do escritório da Fifa na Trump Tower Imagem: Divulgação/Fifa

Agora, ocorre o oposto. A Fifa inaugurou escritório em Miami, nos Estados Unidos, e levou grande parte de seu departamento jurídico para lá, em 2023. No oitavo dia da Copa do Mundo de Clubes, antes de inaugurar sua nova sede em Nova York, a Fifa foi surpreendida pelo ataque dos Estados Unidos ao Irã.

Trump disse que os Estados Unidos não estavam em guerra. No dia seguinte, anunciou cessar-fogo entre Israel e Irã e afirmou ter acabado com a "Guerra dos 12 Dias." Muitos sentiram falta de uma entrevista coletiva do presidente da Fifa, Gianni Infantino. O que a Fifa tinha a dizer sobre realizar uma Copa do Mundo de Clubes em meio a um conflito e a um ataque norte-americano a instalações nucleares no Irã?

Os iranianos estão classificados para a Copa do Mundo de 2026. Atletas e familiares têm permissão para entrar em território americano. Torcedores, não.

Duas semanas depois do ataque, a Fifa não apenas não se manifestou sobre o incidente durante a Copa, como inaugurou seu novo escritório na Trump Tower. Além de Gianni Infantino, estavam presentes o brasileiro Ronaldo, o Fenômeno, e o filho do presidente americano, Eric Trump:

"A Fifa é uma organização global e, para isso, precisa ser também local, estar em todos os lugares. Temos de estar em Nova York não apenas para a Copa do Mundo de Clubes e para a Copa do Mundo. Temos de estar em Nova York também no que diz respeito à localização dos nossos escritórios", disse o presidente da Fifa, agradecendo, posteriormente, a Trump:

Hoje estamos abrindo um escritório da FIFA aqui na Trump Tower. Obrigado ao presidente Trump, que é um grande fã de futebol. É fato que recebemos um grande apoio do governo e do presidente, com a força-tarefa da Casa Branca, para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e para a Copa do Mundo da FIFA no ano que vem

Fontes de dentro da entidade também avaliam que é melhor estar bem com Trump do que mal com ele. Durante a Copa do Mundo de Clubes, houve debates sobre questões específicas do evento nos Estados Unidos.

Paralisações de jogos por interferências de raios, durante tempestades, não vai mudar. Dentro da Fifa, não há incômodo com isso. É lei federal. Houve discussões sobre taxações aos prêmios, mas foram conduzidas pelos clubes. A Fifa parece feliz com sua relação com os Estados Unidos da América.