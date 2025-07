Ex-UFC, Yoel Romero assina com evento de boxe sem luvas de Conor McGregor

Yoel Romero tem um novo desafio pela frente - desta vez, novamente, sem luvas. O veterano lutador cubano foi anunciado oficialmente como novo contratado do BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), liga de boxe sem luvas que tem Conor McGregor como coproprietário. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (10), durante a coletiva Champions Summit, realizada em Hollywood, na Flórida (EUA).

Aos 48 anos, o 'Soldado de Deus' segue em atividade e disposto a testar suas habilidades no estilo mais brutal do combate em pé. Ele se junta a outros nomes conhecidos do MMA, como o brasileiro Thiago 'Marreta', Aspen Ladd e Derek Brunson, também confirmados como reforços da organização.

Ex-desafiante recorrente no UFC

Romero construiu grande parte de sua trajetória no UFC, onde teve quatro oportunidades de disputar o título dos médios (84 kg) - duas vezes contra Robert Whittaker, além de duelos com Luke Rockhold e Israel Adesanya. Saiu derrotado em três, e, mesmo vencendo Rockhold, não conquistou o cinturão por não bater o peso. Após sete anos no Ultimate, deu início a uma nova fase da carreira.

No Bellator, acumulou três vitórias e duas derrotas, incluindo uma disputa de cinturão contra Vadim Nemkov. Sua passagem pela franquia foi encerrada com um triunfo sobre Thiago Marreta no evento especial entre PFL e Bellator.

Mais recentemente, participou de lutas sob as regras do Dirty Boxing, onde venceu dois compromissos consecutivos - um sinal claro de sua adaptação ao estilo sem luvas. Agora oficialmente no BKFC, o cubano promete ser mais um nome de peso no elenco liderado por McGregor.

