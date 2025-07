Ex-técnico do Corinthians, António Oliveira volta ao CT Joaquim Grava com elenco do Remo

O CT Dr. Joaquim Grava recebeu um velho conhecido na manhã desta sexta-feira. Ex-técnico do Corinthians, António Oliveira voltou ao centro de treinamentos, mas agora como treinador do Remo.

A delegação do Remo está em São Paulo e utilizou as instalações do Corinthians visando o duelo contra a Chapecoense, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense encara o adversário em Chapecó neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

De volta ao CT Dr. Joaquim Grava após um ano, António Oliveira cumprimentou alguns funcionários do clube e se mostrou sorridente. O treinador pôde relembrar os tempos de Corinthians por um dia.

António Oliveira foi contratado pelo Corinthians em fevereiro de 2024 para substituir Mano Menezes. O português até teve um bom início de trabalho e conseguiu resultados consideráveis no Paulista, mas viu as coisas desandarem com o início do Brasileirão.

O treino desta sexta-feira (11), foi realizado no CT do Corinthians. A preparação para o duelo contra a equipe da Chapecoense segue em foco total! ?? ? Samara Miranda / Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/OMMbROK91C ? Clube do Remo (@ClubeDoRemo) July 11, 2025

Já na reta final do trabalho, o treinador emendou uma sequência negativa de resultados na Série A. Foram sete jogos consecutivos sem vitórias, com três derrotas e quatro empates. Com isso, o Corinthians chegou a estar na vice-lanterna da Série A, e o português acabou demitido.

António Oliveira se despediu do Corinthians em julho de 2024, com 12 vitórias, oito empates e sete derrotas em 27 partidas - o que totalizou um aproveitamento de 54,3%.

De lá para cá, o técnico passou pelo Sport, com quatro jogos e nenhuma vitória. Agora, o português comanda o Remo e soma três jogos pela equipe paraense.