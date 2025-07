Ex-Palmeiras, Pedro Lima é anunciado como reforço de time português; veja detalhes

O meio-campista Pedro Lima, ex-Palmeiras, foi anunciado como reforço do AFS, de Portugal, nesta sexta-feira. O jogador de 22 anos assinou com o time português por três temporadas e se despediu oficialmente do Verdão depois de dez anos.

"Pedro Lima é reforço! Formado no Palmeiras, o internacional sub-20 pelo Brasil chega a Vila das Aves depois de experiências no Norwich City e Osijek",anunciou o time português.

"Pedro Lima é reforço! Formado no Palmeiras, o internacional sub-20 pelo Brasil chega a Vila das Aves depois de experiências no Norwich City e Osijek"

Pedro Lima se despediu oficialmente do Palmeiras na última quarta-feira, após uma trajetória de dez anos no clube. O meio-campista esteve emprestado ao NK Osijek, da Croácia, na última temporada, antes de ser vendido pelo Verdão ao AFS.

O meio-campista foi destaque nas categorias de base, mas no profissional teve apenas uma chance. Em abril de 2023, foi utilizado por Abel Ferreira na derrota para o Bolívar, na Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores. Sem espaço com a comissão, foi emprestado ao Norwich City.

Na Inglaterra, atuou pelo time sub-21: foram 19 jogos, seis gols e quatro assistências. Depois, foi cedido ao Osijek, da Croácia, onde disputou 34 partidas e marcou três gols.