Everton 'Boi', ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, é morto em Cuiabá

Do UOL, em Santos (SP)

Everton Pereira Fagundes da Conceição, conhecido como Everton Boi, foi assassinado em Cuiabá ontem. Ele tem 36 anos e é ex-jogador da seleção brasileira de vôlei.

O que aconteceu

Everton Boi foi morto a tiros dentro do próprio carro no Bairro República do Líbano, em Cuiabá. O crime ocorreu nesta quinta-feira (10).

A suspeita é de um sequestro. O atirador, identificado como Idirlei Alves Pacheco, tem 40 anos e estava no mesmo veículo. Foram três disparos. A informação foi inicialmente publicada pelo G1 e confirmada pela Polícia Civil ao UOL.

Baleado, Everton perdeu o controle do carro e bateu contra outro veículo. O suspeito fugiu e está foragido.

A morte está sendo investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da capital do Mato Grosso. Há investigação em curso sobre crime passional.

Quem é Everton Boi?

Natural de Cuiabá, Everton Boi foi campeão mundial infanto juvenil, sul-americano juvenil e da liga nacional.

Ele jogou pela seleção brasileira de vôlei ainda aos 16 anos. Oposto, ele tinha 1,97 m de altura.