Escalação: São Paulo fecha preparação e conta com novidades para pegar o Flamengo

No CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou, nesta sexta-feira, a preparação para enfrentar o Flamengo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida que marca a reestreia do treinador Hernán Crepo, o Tricolor paulista terá uma série de novidades, mas conta com ausências também. O duelo ocorre neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela retomada da competição após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

A atividade desta manhã no CT foi de trabalhos táticos e também de ajuste nas bolas paradas, assim como nos útimos treinamentos do São Paulo. Houve, ainda, um treino focado em enfrentamento, realizado em campo reduzido.

Para o duelo deste fim de semana, o técnico Hernán Crespo poderá contar com os retornos de Marcos Antonio, Oscar e Ferreira. Recuperados de lesão, os três jogadores estão novamente à disposição da comissão técnica. Quem também volta a ser opção é Rodriguinho, após cumprir suspensão na rodada anterior, contra o Vasco da Gama.

Outra novidade na lista de relacionados é o volante Luan, que retorna ao São Paulo após defender o Vitória por empréstimo em 2024. Pela equipe baiana, ele disputou 27 partidas na última temporada. Já com a camisa do Tricolor, Luan soma 165 jogos, seis gols e quatro assistências.

Tricolor sofre com baixas

Com dores no quadril, Lucas Ferreira permanecerá na capital paulista para seguir em tratamento com a equipe de fisioterapia. Já Luciano está fora do confronto com o Flamengo por suspensão automática, após receber o terceiro cartão amarelo.

O atacante Lucas não integrará a delegação do São Paulo na viagem ao Rio de Janeiro. Apesar de já treinar com o elenco desde o início da semana, o camisa 7 ainda cumpre um cronograma individualizado antes de voltar a ser relacionado.

Oscar, portanto, deve fazer uma função mais avançada na equipe, atuando ao lado do artilheiro André Silva. Desta maneira, uma provável escalação do São Paulo conta com: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar e André Silva.

Desta maneira, a delegação seguirá em voo fretado para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada até a partida deste sábado. Com 12 pontos conquistados e ocupando a 14ª colocação na tabela, o São Paulo busca se afastar da zona de rebaixamento.