Endrick volta a sentir lesão e só deve voltar em setembro, diz jornal

Já em reta final de recuperação, Endrick voltou a sentir a lesão no tendão da perna direita e, segundo o jornal espanhol Sport, deve ficar mais dois meses longe dos gramados. Assim, o atacante perderá o início de temporada do Real Madrid.

O que aconteceu

O camisa 16 "teve uma recaída", voltou a sentir dores e passará por novos exames. Ele se lesionou em 18 de maio, durante uma partida contra o Sevilla, válida pelo Campeonato Espanhol.

O jogador estava próximo do retorno e chegou a viajar para os EUA para se juntar ao grupo merengue no Mundial de Clubes. O atacante, porém, sequer foi relacionado para as partidas e viajou com o intuito de se adaptar ao trabalho de Xabi Alonso.

O retorno de Endrick aos gramados deve acontecer apenas em meados de setembro, de acordo com o Sport. O Real Madrid não confirmou a recaída ou novo prazo de recuperação do jogador.

A lesão atrapalha a busca do brasileiro por um espaço no time, especialmente após ver Gonzalo García deslanchar na Copa do Mundo de Clubes.

A questão virou também uma dor de cabeça para o Real, que cogitava emprestar o brasileiro. Isso porque Endrick deve se recuperar apenas após a janela de meio de ano, que fecha no fim de agosto.

*Com informações da Agência Estado