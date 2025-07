Em reunião no CT, Memphis expõe insatisfações com dívidas e situação política do Corinthians

Por mais que a diretoria do Corinthians trate o assunto como encerrado, a ausência de Memphis Depay no treino da última quarta ainda está dando o que falar. Na reunião que teve com o clube no CT Dr. Joaquim Grava, o holandês teria aproveitado a oportunidade para expor seu descontentamento com a dívida de R$ 4,7 milhões que o Timão possui com ele. O valor é correspondente a premiação do título do Campeonato Paulista de 2025.

Além disso, na conversa com Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior, Memphis teria pedido uma comunicação mais clara do clube a respeito da real situação política e financeira do Corinthians. O atacante teria estranhado as mudanças na diretoria do Timão, como o afastamento de Augusto Melo no caso de Impeachment envolvendo a ex-patrocinadora VaideBet.

Outro ponto que teria sido abordado por Memphis foi a saída de Pedro Silveira, ex-diretor financeiro e um dos responsáveis diretos pela contratação dele. Com a saída do profissional, o holandês e seus advogados teriam ficado com dificuldades para se comunicar com o clube.

A informação sobre a insatisfação de Memphis com a situação financeira e política do Corinthians foi divulgada inicialmente pelo GE.

Outros atrasos

Além da premiação financeira pelo título do Paulistão deste ano, o Corinthians atrasou os pagamentos da empresa responsável pela segurança de Memphis em São Paulo. O valor pendente já foi quitado. Por fim, os salários do elenco também foram depositados com um dia de atraso.

Apesar das insatisfações, pessoas próximas à diretoria afirmaram que Memphis foi compreensivo com a falta de dinheiro do Corinthians. O holandês se colocou à disposição para ajudar o Timão a encontrar novos patrocinadores.

Em nota, o Corinthians afirmou que, na reunião com Stabile, Fabinho e Dorival, Memphis afirmou seu desejo de permanecer no clube.

Desculpas ao elenco e caixinha

Após a reunião com Memphis, o Corinthians entendeu que não poderia ignorar o caso diante dos atletas e advertiu o holandês na frente dos companheiros. Por sua vez, o atacante, que até então não havia faltado ou se atrasado nos treinos, pediu desculpas ao elenco em uma conversa de mais de meia hora.

Como punição pela falta na atividade de quarta-feira, Memphis terá de pagar um valor à "caixinha" do CT - uma espécie de poupança com dinheiro proveniente de pequenas multas do dia a dia, fruto de atrasos e outras infrações.

O Corinthians volta a campo neste domingo, contra o RB Bragantino, às 19h (de Brasília). O jogo será realizado na Neo Química Arena e será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.