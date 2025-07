Em reestreia no São Paulo, Crespo busca revanche contra Flamengo após goleada em 2021; relembre

Neste sábado (12), pelo Brasileirão, Hernán Crespo terá a chance de reencontrar o Flamengo no Maracanã, em um duelo que traz uma lembrança amarga. Em sua primeira passagem pelo São Paulo, em 2021, o técnico argentino enfrentou o Rubro-Negro apenas uma vez ? e saiu com a dura goleada por 5 a 1.

A partida, válida pela 13ª rodada da Série A daquele ano, aconteceu no dia 25 de julho e até começou positiva para o Tricolor. Logo no início do segundo tempo, Arboleda abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio. A vantagem, porém, durou pouco. Aos 24 minutos, Bruno Henrique iniciou a reação carioca ao desviar o cruzamento rasteiro de Arrascaeta. Dois minutos depois, o camisa 27 virou o jogo com um belo chute no ângulo de Tiago Volpi.

Aos 31, Bruno Henrique anotou o terceiro, em nova assistência de Arrascaeta. O atleta se posicionou bem dentro da área e marcou de cabeça. Nos minutos finais, Gustavo Henrique aproveitou cruzamento de Rodrigo Caio para marcar o quarto, e Welington, contra, acabou fechando a goleada ao tentar afastar um passe de Vitinho.

O resultado custou caro ao São Paulo naquela ocasião. Estagnado nos 11 pontos, o time comandado por Crespo caiu para a 18ª colocação.

Quase três anos depois, a situação ameaça se repetir. O São Paulo chega à 13ª rodada com 12 pontos, na 14ª posição, apenas um à frente do Internacional, que abre o Z4.

Uma nova derrota para o Flamengo ? novamente comandado por Crespo ? pode levar o Tricolor à zona da degola, assim como aconteceu naquela única vez em que o argentino enfrentou os cariocas.