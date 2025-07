DM do Atlético-MG: veja quem está vetado para jogo com o Bahia

O Atlético-MG volta a jogar neste sábado pelo Brasileirão 2025, em duelo fora de casa contra o Bahia. O técnico Cuca terá alguns problemas médicos para o compromisso.

O meio-campista Patrick está vetado após ser diagnosticado com uma fratura por estresse na região lombar. Segundo o departamento médico do Galo, o atleta já "iniciou tratamento conservador e será reavaliado periodicamente".

Mais problemas no Atlético-MG

Outros jogadores seguem em tratamento no clube. Cadu e Caio Maia estão em recuperação de problemas no joelho, enquanto Tomás Cuello iniciou processo de transição no campo, após recuperação de uma lesão muscular.

Diante do Bahia, o goleiro Everson e o atacante Rony aumentam a lista de desfalques para Cuca. Ambos cumprem suspensão por conta do acúmulo de cartões amarelos.