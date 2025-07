Despedida! Rival de Eduarda Ronda revela intenção de se aposentar no UFC Nashville

O termo duelo de gerações é recorrente no mundo dos esportes. E no MMA profissional não é diferente. Neste sábado (12), no UFC Nashville, teremos um exemplo claro desta regra. De um lado, Eduarda Moura, a 'Ronda', de 31 anos, busca ganhar espaço na organização, de olho em uma vaga no ranking dos pesos-moscas (57 kg). Do outro, Lauren Murphy, aos 41 de idade, se prepara para protagonizar o último capítulo de sua carreira no octógono mais famoso do mundo.

Antes mesmo de competir contra a brasileira, Murphy se antecipou e revelou que o duelo, que reforça o card preliminar do UFC Nashville, tende a ser seu último compromisso como lutadora profissional. Em entrevista ao site 'Sportsnet', a americana mostrou orgulho da trajetória que construiu no MMA - sobretudo no Ultimate. Na empresa, Lauren chegou, inclusive, a disputar o cinturão até 57 kg em 2021. Em sua última aparição, a veterana foi superada pela também brasileira Jéssica 'Bate-Estaca'.

"Essa é a minha última luta, essa é a despedida. Tenho mais duas lutas restantes no meu contrato, mas não quero cumprir a última. Amo a ideia de me aposentar como lutadora do UFC. Mesmo que eles me cortassem ou encerrassem meu contrato, algo assim, não lutaria em outro lugar. Não quero retroceder. Essa é a melhor liga do mundo, com as melhores lutadoras do planeta. E estive aqui na maior parte da minha carreira, sou muito orgulhosa disso. Sinto orgulho do tempo que estou no UFC e das coisas que conquistei lá. E não quero fazer mais nada, então essa será minha última", admitiu a veterana.

Histórico de Murphy

Aos 41 anos, Lauren foi uma das pioneiras do MMA feminino. Desde que estreou profissionalmente, em 2009, a americana competiu em 22 oportunidades. Após se destacar em eventos de menor porte, assinou com o UFC em 2014. Na liga presidida por Dana White, 'Lucky', como é conhecida, viveu seu melhor momento na carreira. Depois de embalar cinco vitórias seguidas, a veterana chegou a disputar o cinturão peso-mosca (57 kg) contra a campeã Valentina Shevchenko, mas acabou superada pela quirguistanesa, em 2021. Ao todo, Murphy detém 16 triunfos e seis derrotas em seu cartel.

Duelo de gerações

Não é somente na luta entre Eduarda Ronda e Lauren Murphy que teremos um duelo de gerações. Os dois confrontos que lideram o UFC Nashville também possuem a mesma dinâmica, com representantes de safras distintas da modalidade. No 'main event', Tallison Teixeira, o 'Xicão', de apenas 25 anos, encara Derrick Lewis, de 40. Já no 'co-main event' da noite, Gabriel Bonfim, o 'Marretinha', de 27 anos, mede forças contra o veterano Stephen 'Wonderboy' Thompson, de 42.

