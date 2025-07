Derrick Lewis questiona protagonismo de Xicão no UFC Nashville: "Muito cedo para ele"

Quando adentrar o octógono neste sábado (12), para liderar o card do UFC Nashville, Derrick Lewis fará sua trigésima luta dentro da principal liga de MMA do mundo. Do outro lado do cage estará o jovem Tallison Teixeira, prestes a competir somente pela segunda vez na organização. E tal disparidade de experiência tende a fazer a diferença no confronto. Ao menos é desta forma que analisa o veterano americano, às vésperas de medir forças contra 'Xicão', em duelo válido pelos pesos-pesados.

Em entrevista ao site oficial do UFC, 'The Black Beast' foi direto ao ponto e opinou que os 'matchmakers' aceleraram demais o processo do brasileiro. Mesmo sendo invicto no MMA profissional, Xicão, na visão de Lewis, ainda não enfrentou grandes desafios em sua carreira. Desta forma, protagonizar uma luta principal contra um ex-desafiante ao título e recordista de nocautes da empresa pode representar, em seu entendimento, dar um passo maior do que a perna e, consequentemente, uma frustração esportiva.

"Acho que isso (experiência) influencia bastante. Já lutei contra caras muitos mais duros que esse cara. Todas as vitórias dele vieram contra caras que tinham cartel 0-1, 1-2, 1-1, sem experiência. Então eles (UFC) estão tentando construir esse cara para o fracasso. É muito cedo para ele, é o que acredito. Existem níveis nisso. E acho que enfrentar um cara como eu - imprevisível e perigoso -, não se sabe o que esperar. Acho que é muito cedo para ele lutar contra alguém como eu. Ele pode esperar um oponente que vai para cima como nenhum outro foi. Ele vai perceber que cometeu um grande erro assinando esse contrato", afirmou Lewis.

Duelo de gerações

O combate entre Derrick Lewis e Tallison Teixeira representa um clássico duelo de gerações. Enquanto Xicão, de 25 anos, ainda dá os primeiros passos no maior evento de MMA do planeta, tendo impressionado em sua estreia com uma apresentação de gala contra Justin Tafa, o americano - 15 anos mais velho - parece já viver a fase final de sua carreira, por mais que o desempenho e os resultados ainda o mantenham na elite da divisão dos pesos-pesados.

Derrick Lewis vs Brasil

Curiosamente, o confronto contra Tallison Teixeira vai marcar a quarta vez consecutiva em que Derrick Lewis encara um representante do 'Esquadrão Brasileiro' no UFC. Nas suas últimas três lutas no octógono mais famoso do mundo, 'The Black Beast' superou Marcos Pezão e Rodrigo Zé Colmeia, e foi derrotado por Jailton Malhadinho. Resta saber se o retrospecto favorável vai prevalecer ou se o placar da rivalidade recente contra lutadores tupiniquins vai marcar empate após o confronto contra Xicão.

