Dana White comenta possível retorno de McGregor em card do UFC na Casa Branca

O retorno de Conor McGregor ao octógono continua cercado de especulações - e agora, com um novo cenário em pauta: a Casa Branca. Durante o podcast 'Full Send', o presidente do UFC, Dana White, foi questionado sobre a possibilidade de o astro irlandês integrar um card especial previsto para celebrar o Dia da Independência dos Estados Unidos em 2026, no endereço mais emblemático da política americana.

A proposta partiu do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu que a organização realizasse um evento no local como parte das celebrações dos 250 anos da independência do país. White confirmou a intenção de montar uma edição especial para a data, mas evitou confirmar a participação do ex-campeão.

"O Conor chegou a um ponto em que ele é - e continuará sendo - uma das maiores superestrelas do esporte, lute ou não. Já conquistou tudo, principalmente no aspecto financeiro. Agora, precisa encontrar algo que realmente o motive a voltar. Não sei se esse algo é a Casa Branca... mas vamos ver", declarou o dirigente.

Interessado

Afastado do UFC desde julho de 2021, McGregor segue manifestando interesse em retornar, principalmente no possível grande evento. Durante uma coletiva do BKFC Champions Summit, o lutador, que faz parte do seleto grupo de lutadores que conquistaram o cinturão em categorias diferentes no Ultimate, deixou no ar a possibilidade de atuar no evento comemorativo, com uma fala sugestiva:

"Estou nisso como proprietário até conseguir limpar minha agenda. Parece que estou indo novamente para o Salão Oval, então é pra lá que estou indo agora", declarou.

Apesar de ainda não haver confirmação oficial sobre seu próximo compromisso no octógono, a menção a uma possível luta na sede do governo americano reforça que o nome do irlandês continua em alta nos bastidores da organização - mesmo longe das competições. Por ora, a possibilidade permanece em aberto.

