Dana se impressiona com vídeo de Askren após transplante de pulmão: "Inacreditável"

O presidente do UFC, Dana White, demonstrou surpresa e admiração ao assistir ao vídeo divulgado por Ben Askren, ex-lutador da organização, que falou pela primeira vez sobre o grave problema de saúde enfrentado recentemente. Askren, que passou por um transplante duplo de pulmão, compartilhou um relato emocionante sobre sua recuperação e os momentos críticos vividos, incluindo a revelação chocante de que "morreu" quatro vezes durante o processo.

Em entrevista ao podcast 'Full Send', White comentou sobre a publicação postada no Instagram. Ele destacou que a excelente forma física do ex-atleta antes do problema foi fundamental para sua recuperação.

"Eu vi, apareceu no meu feed. Ele nem parece a mesma pessoa, é impressionante. Você sabe em que condição precisa estar para passar pelo que esse cara enfrentou? É inacreditável. Conversei com a esposa dele algumas vezes... Ela certamente passou por momentos muito difíceis, mas é bom vê-lo acordado", disse o dirigente.

Jake Paul critica

Apesar do apoio público demonstrado por Dana White a Ben Askren, o lutador Jake Paul criticou o presidente do UFC por entender que ele e outros envolvidos não fizeram o suficiente para ajudar o ex-atleta durante sua recuperação. Após sua luta contra Julio Cesar Chavez Jr., o influnciador afirmou ter sentido a necessidade de agir, pois considerava que chefão do Ultimate e outros não estavam se mobilizando.

"É triste, e ninguém está fazendo nada. Eu estava muito ocupado esta semana, mas estamos organizando as doações agora. Nenhuma dessas pessoas, como Dana , está se mexendo, então senti que precisava fazer algo, e é só isso", declarou Paul.

Mesmo com as divergências públicas sobre o suporte recebido, a prioridade continua sendo a recuperação de Ben Askren. O ex-atleta segue sendo acompanhado por familiares e amigos na luta para retomar sua saúde após o transplante.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok