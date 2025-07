Cuello se recupera, é liberado por médicos e reforça Atlético-MG em visita ao Bahia

O técnico Cuca ganhou um grande reforço de última hora no Atlético-MG que visita o Bahia, neste sábado. Peça fundamental no esquema do treinador desde o começo da temporada, o atacante Cuello foi liberado pelos médicos e reforça a equipe em Salvador.

"O atacante Cuello foi liberado pelo Departamento Médico e está à disposição de Cuca para a sequência da temporada! Bom retorno, hermano!", oficializou o Atlético-MG, dando a boa notícia à torcida e ao treinador.

Cuello foi relacionado entre os 23 nomes que Cuca levará para o embate da Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão. Outra novidade na lista é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, outro jogador que vinha sendo desfalque por lesão.

Com a ausência de Rony, suspenso, Cuca tinha Hulk, Dudu e Júnior Santos como principais opções para o ataque. Ocorre que o trio costuma se dedicar pouco à marcação, o que deixaria a equipe vulnerável diante de um oponente forte em seus domínios. Cuello não apenas volta como deve estar entre os titulares por seu dinamismo de também auxiliar na defesa.

Foram dois meses sem o jogador, que já defendeu o clube em 25 jogos na temporada, sendo titular em 23. Cuello se contundiu diante do Maringá, pela Copa do Brasil, ainda em maio. Saiu de campo com um problema muscular na coxa direita.

Cuca conta com voltas, mas também tem baixas importantes. Além de Rony, o goleiro Everson também cumpre suspensão, enquanto Fausto Vera não se recuperou da gastroenterite e ficou fora dos relacionados. Patrick. Com fratura por estresse na coluna, é outra ausência.