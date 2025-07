Corinthians treina com olhares da diretoria e Memphis 'de boa' após sumiço

O Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira com um clima bem mais leve, após a polêmica envolvendo Memphis Depay.

O que aconteceu

O elenco alvinegro foi ao campo 1 do CT Joaquim Grava sob os olhares de Fabinho Soldado e Osmar Stabile, executivo de futebol e presidente interino, respectivamente. Os dirigentes conversaram bastante durante a atividade aberta à imprensa.

Ambos tiveram uma semana intensa nos bastidores para resolver o imbróglio com Memphis. O atacante não apareceu para treinar na última quarta-feira, após atrasos nos pagamentos, e a situação precisou ser contornada, na manhã de ontem.

Porém, os esforços da diretoria parecem ter valido a pena, após nova polêmica com o camisa 10. Memphis estava "de boa" no gramado, distribuiu sorrisos aos companheiros e brincou bastante na roda de bobinho do aquecimento.

O UOL apurou que Fabinho e Osmar se aproximaram bastante desde o início da gestão interina. Os cartolas procuram alinhar as expectativas do elenco a respeito de reforços, que possivelmente só chegarão após o dia 9 de agosto — data da votação do impeachment de Augusto Melo em última instância.

Yuri Alberto perto de retorno

Outra boa notícia para a torcida foi o retorno de Yuri Alberto às atividades com bola. O camisa 9 participou dos trabalhos iniciais com o restante do elenco, inclusive no bobinho.

O rápido retorno do atacante, que sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, se deve à dedicação extra fora do CT. O atacante trabalha com um fisiologista particular, Gustavo Jorge, há pelo menos uma década.