Corinthians terá primeiro jogo com biometria facial na Arena neste domingo; veja detalhes e como fazer

Neste domingo, o Corinthians encara o Red Bull Bragantino, a partir das 19h (de Brasília), em casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta será a primeira partida do Timão com o sistema de biometria facial instalado na Neo Química Arena.

A tecnologia passou a ser obrigatória em todos os estádios do Brasil com capacidade superior a 20 mil pessoas a desde o dia 14 de junho, como determina o Artigo 148 da Lei Geral do Esporte (14.597/2023). O Corinthians correu, mas conseguiu instalar o sistema.

A compra de ingressos está atrelada à face do titular do CPF cadastrado. Ou seja, somente quem tiver a biometria facial previamente coletada no site do Fiel Torcedor poderá adquirir os bilhetes. Até o momento, cerca de 117 mil torcedores já cadastraram suas faciais no Fiel Torcedor.

O sistema de biometria facial é uma forma de reforçar a segurança dos torcedores e, claro, de combater o cambismo com maior eficiência. Diversos torcedores, até com pontuações altas no Fiel Torcedor, reclamavam constantemente pelo fato de que não conseguiam adquirir os bilhetes.

Para o duelo contra o Red Bull Bragantino, a venda de entradas está aberta para o público geral desde às 15h desta sexta-feira. Até a tarde desta sexta, três setores ainda estavam disponíveis para compra. Antes do sistema biométrico, os ingressos esgotavam-se ainda nas primeiras prioridades do Fiel Torcedor.

"Nós temos ciência que problemas poderão acontecer. É uma tecnologia nova. Não realizamos nenhum jogo para teste, mas estamos muito otimistas que, com a colaboração da Fiel, nós conseguiremos ter um espetáculo com excelência, sem problemas. Porque o mais importante é o torcedor, sua segurança e sua integridade. E queremos que ele tenha uma boa experiência", afirmou Marcelo Munhoes, diretor de tecnologia do clube, à Corinthians TV.

? Atenção, Fiel! ? A partir da próxima rodada, a biometria facial será obrigatória para entrar na Neo Química Arena nos jogos do Corinthians. ?? Faça o seu cadastro, complete os seus dados e prepare-se para viver essa nova experiência no estádio. ?? https://t.co/SuK7FvARbo pic.twitter.com/aVva6TELc5 ? Corinthians (@Corinthians) June 16, 2025

O profissional também pediu que a torcida do Corinthians chegue com antecedência ao estádio. O confronto está marcado para as 19h, mas os portões serão abertos a partir das 17h, conforme organizado pela Polícia.

"A equipe estará apta para orientar o torcedor, terão demarcações no chão para os torcedores seguirem. Eles vão se aproximar das catracas, e as catracas, assim que estiver na distância de segurança, ele vai verificar seu rosto e a catraca abrirá com a luz azul, se estiver tudo ok, e com a luz vermelha, caso não esteja. Esse processo leva em torno de três segundos, não mais que isso. É bem rápido, até mais do que o antigo QR Code", explicou Munhoes.

Todos os torcedores precisam do reconhecimento facial para adquirir as entradas. A única exceção são crianças abaixo dos 11 anos, que estão dispensadas em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018). Elas receberão o QR Code, como era feito anteriormente.

A venda de ingressos para o jogo contra o Red Bull Bragantino na Arena será encerrada às 19h deste sábado, com 24 horas de antecedência. A medida foi tomada pelo clube para que todas as informações dos torcedores estejam no sistema e não ocorra nenhum problema na entrada.

"É uma tecnologia nova, é o primeiro jogo que vamos entrar com a facial e já na capacidade máxima. O Corinthians pede para que a torcida, que está nos apoiando, chegue com antecedência, não gere filas, ajude a polícia, ajude as pessoas que estão internamente prontas para apoiar. Contaremos com cerca de 130 pessoas, que estarão prontas para ajudar os torcedores a entrarem com o mínimo de problemas possível e o mais rápido, sem filas, sem tumulto", concluiu Marcelo Munhoes.

Os ingressos para a partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino estão à venda por meio do site fieltorcedor.com.br.