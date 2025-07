Corinthians 'destrava' ingressos e libera mais de 2 mil bilhetes para venda no Fiel Torcedor

A diretoria interina do Corinthians, presidida por Osmar Stabile e pelo vice Armando Mendonça, conseguiu 'destravar' mais de dois mil ingressos que estavam bloqueados no programa Fiel Torcedor. Os bilhetes, inclusive, já estão sendo comercializados para o jogo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, que marcará o retorno da equipe aos gramados depois de cerca de um mês.

Esta já é a segunda leva de entradas desbloqueadas pelo Timão nos últimos meses. No fim de maio, antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes, a diretoria alvinegra liberou aproximadamente 1.300 ingressos que estavam vinculados a um login intitulado "Diretoria" para a partida diante do Vitória, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Agora, pouco mais de 1.100 bilhetes foram liberados para o confronto deste domingo, totalizando assim mais de 2.400 entradas disponibilizadas para compra de sócios-torcedores. A venda ocorre de acordo com o ranking de assiduidade do programa Fiel Torcedor.

A gestão Stabile, desde que tomou posse do Corinthians, conduz internamente uma investigação para apurar o destino da carga de ingressos anteriormente bloqueada. Como publicou a Gazeta Esportiva em meados de março deste ano, com exclusividade, o clube era alvo de investigação da Polícia Civil de São Paulo por uma eventual facilitação e participação de dirigentes e funcionários da antiga diretoria no repasse ou na venda combinada com grupos de cambistas.

À época, em ofício, o Timão respondeu a questionamentos da 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos (DCCIBER-DEIC) e reconheceu a criação do login "Torcida 2". Este e o login "Arrecadação" vinham sendo utilizados em 100% das partidas da equipe para o repasse de cerca de 1.200 ingressos, comercializados fora do Programa Fiel Torcedor e também fora do plano Minha Torcida, conforme relatórios das Comissões de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo.

O caso gerou uma avalanche de reclamações de membros do programa Fiel Torcedor, criado para beneficiar e dar prioridade, por meio de planos pagos, àqueles que pretendem adquirir ingressos para os jogos do time alvinegro.

As manifestações ocorreram nas redes sociais, nos canais de ouvidoria do clube, na plataforma do FT, e também na Polícia. Dezenas de boletins de ocorrência foram registrados por torcedores que estão adimplentes em seus planos, mas que não conseguem sequer ter a chance de comprar ingresso.

A situação mudou drasticamente de lá até o duelo contra o Bragantino, agendado para este domingo. Para esta partida, por exemplo, ainda há ingressos disponíveis à venda em quase todos os setores da Neo Química Arena.

Nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), abrirá inclusive a venda para os não-sócios, ou seja, o torcedor geral, algo incomum em jogos do Corinthians. A comercialização das entradas se encerra no sábado, às 19h. Já o duelo, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, está marcado para domingo, às 19h.

ESTREIA DA BIOMETRIA FACIAL

Outro fator que ajuda a explicar a alta disponibilidade de ingressos é a estreia do sistema de biometria facial, instalado nas catracas da Neo Química Arena. A tecnologia tornou-se obrigatória em todos os estádios do Brasil com capacidade superior a 20 mil pessoas desde o dia 14 de junho, como determina o Artigo 148 da Lei Geral do Esporte (14.597/2023).

O Corinthians foi o último clube da Série A a adotar o recurso. A antiga gestão, presidida por Augusto Melo, divergia sobre a escolha da empresa responsável pelo sistema e, depois de atrasos, acabou assinando com a Bepass. Posteriormente, a diretoria chefiada por Stabile rescindiu o contrato e fechou parceria com a LigaTech.

Às vésperas da retomada do Brasileirão, o clube montou uma força-tarefa para implementar, num espaço de 15 dias, uma tecnologia que levaria cerca de dois meses para ser instalada. Apesar da ausência de testes, o Timão concluiu o processo e garante que a biometria facial estará funcionando.

O Corinthians iniciou o cadastramento da biometria facial no site do Fiel Torcedor em meados de junho. O registro é obrigatório para compra de ingressos e permitirá que cada sócio adquira somente um bilhete por CPF. Até aqui, mais de 100 mil faces já foram cadastradas por torcedores no sistema.