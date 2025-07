Coordenadores da CBF, Rodrigo Caetano e Juan Santos fazem visita ao CT do New York City

Nesta sexta-feira, Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas da CBF, e Juan Santos, coordenador técnico da Seleção, realizaram uma visita ao Etihad City Football Academy New York, Centro de Treinamento do New York City. O objetivo foi conhecer a estrutura e as instalações do local como parte do planejamento da CBF para a Copa do Mundo de 2026.

Sérgio Dimas, supervisor geral da CBF, e Guilherme Passos, fisiologista, também estiveram nos Estados Unidos para avaliar e selecionar possíveis centros de treinamento e acomodações para a delegação brasileira.

A CBF já levantou diversas opções que podem servir de base para a Seleção durante a Copa do Mundo, que será realizada na América do Norte, com jogos no Canadá, Estados Unidos e México. Esta será a primeira edição do torneio com a participação de 48 seleções.

O foco das visitas é garantir condições ideais para a equipe: gramados de qualidade, hotéis adequados, logística eficiente, além de reduzir ao máximo os impactos do fuso horário e outros fatores que possam beneficiar o rendimento dos jogadores.

Para Rodrigo Caetano, oferecer a melhor estrutura possível para atender às demandas da Seleção é prioridade.

"Uma Copa do Mundo se ganha e se perde dentro e fora de campo. Nosso trabalho é planejar, identificar todas as possibilidades e estar atentos a todos os detalhes, para que no período da Copa tudo corra rigorosamente conforme o desejo da comissão técnica do Carlo Ancelotti. E também dar as melhores condições para os atletas, não só no período da disputa, mas também naquele período preparatório da última data Fifa de junho", disse.

O presidente da CBF, Samir Xaud, inaugurou o Centro de Desenvolvimento do Tocantins, em Palmas, nesta quinta-feira (3). Espaço localizado na capital conta com uma estrutura de alto nível e concebida para fomentar o crescimento do futebol no estado. O evento colocou em evidência... pic.twitter.com/X3M9VPjWdT ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 3, 2025

Rodrigo Caetano e Juan Santos estão em solo americano desde a semana passada acompanhando as etapas finais do Mundial de Clubes. Eles assistiram aos jogos do Fluminense e do Palmeiras nos estádios e elogiaram o desempenho dos times brasileiros na competição.

"Foi muito importante para o futebol brasileiro o bom desempenho dos nossos representantes. Isso mostra que temos bons trabalhos feitos na parte de gestão e planejamento, sem falar nos ótimos profissionais que compõem as comissões técnicas e nas boas estruturas de cada clube, permitindo competir em pé de igualdade com outras equipes, sobretudo com os gigantes europeus".

Além de observar os atletas nacionais, a competição também serviu para estreitar laços com a FIFA e aprofundar o conhecimento sobre a organização do evento nos Estados Unidos, já pensando na Copa do Mundo do ano que vem.

"É fundamental que a gente entenda a competição nos Estados Unidos, pois muito do que vimos aqui agora será colocado em prática em 2026, sabendo que México e Canadá também sediarão o evento. Questões como os estádios, a logística, os deslocamentos, o clima, as estruturas das cidades, condições de hospedagem e treinamento, enfim, uma gama enorme de informações e detalhes que serão analisados e trabalhados por nós, sempre visando o que for melhor para a Seleção Brasileira", afirmou Caetano.

O coordenador técnico, Juan Santos, também acompanhou de perto as partidas do Mundial e se disse satisfeito com o nível mostrado pelos clubes brasileiros.

"Pudemos acompanhar todos os jogos da primeira fase pela televisão e depois pessoalmente, nos estádios. Foi muito bom perceber o respeito que os demais países têm pelo futebol brasileiro e a maneira como os times se enfrentaram. Também foi importante observar mais de perto os jogadores, o desempenho técnico, os confrontos entre escolas diferentes, para entender o que tem sido feito nos grandes clubes que participaram da Copa", destacou.

Desejo da CBF

O presidente da CBF, Samir Xaud, também esteve nos Estados Unidos para prestigiar o Mundial de Clubes e acompanhar os times brasileiros. Ele assistiu ao empate sem gols entre Palmeiras e Porto, em Nova Jersey, ocasião em que se encontrou com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Durante sua estadia, Samir participou da Cúpula Executiva de Futebol da FIFA 2025, em Miami, entre os dias 19 e 21 de junho, reunindo-se com dirigentes de federações internacionais e de clubes para debater iniciativas conjuntas em prol do desenvolvimento do futebol.

Em encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, Samir manifestou interesse em trazer a Copa do Mundo de Clubes de 2029 para o Brasil ? proposta bem recebida por Infantino.

"Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço", apontou.

A final do torneio também contará com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que desembarca nesta sexta-feira em Nova York para acompanhar a decisão.