Com Sosa, Palmeiras faz primeiro treino após retorno dos EUA e se prepara para retomada do Brasileirão

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Após queda nas quartas de final, o Verdão voltou ao Brasil e ganhou cinco dias de folga. A reapresentação contou com o reforço de Ramón Sosa, nova contratação do clube nesta janela de transferências.

O jogador, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, assinou vínculo por cinco anos com o Verdão. Ele realizou parte do treino integrado ao grupo e complementou com uma atividade física à parte. Sosa aguarda sua regularização no BID para poder estrear.

Por outro lado, Abel Ferreira teve quatro baixas: os laterais Agustín Giay e Piquerez, o zagueiro Murilo e o meio-campista Mauricio. Com baixas, a atividade foi completada pelo atacante Riquelme Fillipi e o lateral esquerdo Arthur, do sub-20.

A comissão técnica portuguesa comandou um trabalho técnico de pressão na marcação, posse de bola e passes, seguido de um jogo em campo reduzido. O Palmeiras se prepara para enfrentar o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque