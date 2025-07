Com Memphis descontraído, Corinthians segue preparação para encarar o RB Bragantino

O Corinthians abriu as portas do CT Dr. Joaquim Grava para a imprensa acompanhar os primeiros 20 minutos do treino da manhã desta sexta-feira. A atividade contou com a presença de Memphis Depay, que mesmo após as polêmicas recentes, se mostrou descontraído em campo.

No período em que a imprensa acompanhou os trabalhos preparatórios para o duelo contra o Red Bull Bragantino, o elenco alvinegro realizou apenas o aquecimento com as famosas 'rodas de bobinho', em que os atletas ficam trocando passes e embaixadinhas. Memphis parece ter se divertido e treinou normalmente.

O nome de Memphis esteve em alta nesta semana. O holandês faltou ao treino da última quarta-feira e não deu explicações à diretoria alvinegra. No dia seguinte, ele compareceu normalmente e se reuniu com a alta cúpula do Timão e com o técnico Dorival Júnior. O atacante foi penalizado pelo ato e pediu desculpas ao elenco.

O atacante Yuri Alberto e o volante Luiz Gustavo Bahia estão em transição física e devem desfalcar o Corinthians no embate deste domingo. O camisa 9 até chegou a participar do aquecimento junto aos demais companheiros, mas ainda está se recuperando da fratura óssea na coluna.

Outro que também integrou as atividades iniciais foi Diego Palacios. Apesar das negociações em andamento com o Austin FC para o empréstimo do atleta, o lateral tem trabalhado em campo com o elenco.

Osmar Stabile, presidente em exercício do Corinthians, e Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, estiveram presentes no CT novamente. Ambos cumprimentaram a imprensa e conversaram bastante à beira do gramado.

Osmar Stabile e Fabinho Soldado no treino do Corinthians

O Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado, também no CT Dr. Joaquim Grava, quando fecha a preparação para o compromisso diante do Red Bull Bragantino. O elenco alvinegro teve cerca de 15 dias de treinos durante a parada do Mundial de Clubes.

O Timão enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o décimo colocado da competição nacional, com 16 pontos.