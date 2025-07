Ceni e cia citam bastidores de tri da Libertadores do São Paulo em programa da ESPN e Disney+

A ESPN e o Disney+ lançam neste próximo sábado, dia 12 de julho, a partir das 14h30 (horário de Brasília), o documentário "Doutrinadores". O programa relembra os 20 anos da conquista do São Paulo na Libertadores de 2005.

Naquela ocasião, o clube paulista ganhou o tricampeonato do torneio continental. A decisão foi contra o Athletico-PR. Na ida da final, empate em 1 a 1 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na volta, goleada do São Paulo por 4 a 0, no Morumbi.

Antes, o São Paulo tinha vencido a Copa Libertadores da América nos anos de 1992 e 1993. Rogério Ceni, capitão do tri em 2005, sempre tratou o torneio como obsessão e objetivo na carreira.

"Meu sonho era repetir o que vivi em 92 e 93. Demorou 12 anos, mas conseguimos fazer o São Paulo campeão da Libertadores novamente. Significou completar um ciclo dentro do clube, como garoto começando e depois como capitão daquele time. E significa estar para sempre na história", disse Rogério Ceni, que atualmente é o treinador do Bahia, em entrevista à ESPN e ao Disney+.

O documentário é composto por oito entrevistas, com personagens marcantes da conquista de 2005, como Cicinho, Lugano e o próprio Rogério Ceni. Na produção, o ex-goleiro lembrou, por exemplo, um episódio com um jogador do Athletico-PR no segundo confronto da final.

"Quando ele bate a falta e vai para escanteio, pega a bola e fala que vai fazer gol em mim. E eu falo: nem de pênalti você faz gol", recordou o ídolo são-paulino.

A conquista da equipe tricolor completa exatos vinte anos no dia 14 de julho. No Disney+, o documentário já estará disponível neste sábado de maneira antecipada, às 7 horas (de Brasília). A ESPN também mostra reprise da produção a partir das 21 horas (de Brasília).