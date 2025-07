Caio Borralho sugere aposentadoria de Khamzat Chimaev após UFC 319

No próximo dia 16 de agosto, Khamzat Chimaev vai subir no octógono do UFC 319, em Chicago (EUA), para desafiar o campeão Dricus du Plessis pelo cinturão peso-médio (84 kg) da organização. E ao mesmo tempo em que pode se consagrar, com uma possível conquista de título do Ultimate, o russo também pode se despedir do esporte. Pelo menos é o que sugere o brasileiro Caio Borralho.

Sexto colocado no ranking até 84 kg do UFC, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' revelou - em entrevista ao 'MMA Hoje' - que tem ouvido rumores de uma possível aposentadoria de Chimaev em caso de vitória no UFC 319. De acordo com Borralho, o russo já possui um patrimônio financeiro que o permitiria pendurar as luvas, restando alcançar apenas o status de campeão do maior evento de MMA do mundo.

"Eu ouvi em algum lugar, algumas pessoas dizendo que se ele ganhar o cinturão, ele vai se aposentar. Acho que sim. Tem algumas conversinhas, alguns boatos sobre isso. Se ele conquistar o cinturão, ele se aposenta. Não sei se acredito nisso ou não, mas é uma opção. Tem muita pressão em cima dele. Problemas de saúde e muita pressão do país dele. Não sei. Talvez ele se aposente, talvez não. Ele já tem muito dinheiro. Muito dinheiro - ele é bom com dinheiro. Então, isso não vai ser algo que o fará querer lutar. Ele já vai ter sido campeão, por que não se aposentar? Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo se fosse ele, com o dinheiro que ele já tem", revelou Caio.

Histórico amistoso

Apesar de serem rivais de divisão e já terem trocado farpas publicamente, Caio Borralho e Khamzat Chimaev possuem um histórico de relação amistosa. Isso porque, no passado, o brasileiro chegou a viajar até a Suécia, onde o atleta natural da Chechênia (RUS) treinava, para ajudar nos treinos do wrestler. Talvez, por isso, o maranhense consiga informações privilegiadas sobre o futuro de 'Borz' no MMA.

