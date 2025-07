Brasileirão retorna neste fim de semana com a 3ª maior média de público

Após a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Brasileirão retoma suas partidas neste fim de semana com a 13ª rodada.

A atual edição da Série A vem se destacando pelo ótimo público. Com média de 24.748 torcedores por jogo, a temporada já alcançou quase 2,9 milhões de pagantes até aqui. Esse número é o terceiro maior da história do campeonato, ficando atrás apenas dos anos de 2023 (média de 26.519, recorde histórico) e 2024 (25.773). Para efeito de comparação, é superior às médias de 1983 (22.953), 2019 (22.601) e 2022 (21.646).

Entre os clubes que mais levam torcida aos estádios, o Flamengo lidera com folga: mais de 51 mil pessoas, em média, acompanham o time nos jogos. O Corinthians vem na sequência, com quase 44 mil torcedores por partida na Neo Química Arena. Bahia também vem fazendo bonito, atraindo cerca de 39 mil pessoas à Arena Fonte Nova.

Outros clubes com média acima dos 30 mil torcedores são o Cruzeiro (38.176), São Paulo (36.170) e Ceará (32.177), demonstrando o quanto a paixão pelo futebol segue mobilizando multidões em várias regiões do país.

O presidente da CBF, Samir Xaud, inaugurou o Centro de Desenvolvimento do Tocantins, em Palmas, nesta quinta-feira (3). Espaço localizado na capital conta com uma estrutura de alto nível e concebida para fomentar o crescimento do futebol no estado. O evento colocou em evidência... pic.twitter.com/X3M9VPjWdT ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 3, 2025

A bola volta a rolar neste sábado (12) com quatro partidas. Flamengo e São Paulo se enfrentam no Maracanã às 16h30, mesmo horário de Internacional x Vitória, que acontece no Beira-Rio. Mais tarde, às 18h30, Vasco e Botafogo duelam no Mané Garrincha, em Brasília. Fechando o dia, Bahia e Atlético-MG jogam às 21h na Arena Fonte Nova.

No domingo (13), às 19h, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. Às 20h30, dois confrontos simultâneos: Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão, e o clássico cearense Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, prometem fortes emoções.

A rodada se encerra na segunda-feira (14), quando o Juventude enfrenta o Sport no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 20h. Já os duelos entre Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense ainda terão as datas oficialmente confirmadas.