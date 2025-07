Brasil vence a Polônia e chega a sete vitórias seguidas na Liga das Nações de vôlei

O Brasil segue em ótima fase na Liga das Nações de vôlei feminina! Com show de Gabi e Julia Bergmann, a Seleção venceu a Polônia por 3 sets a 1 nesta sexta-feira, na etapa do Japão. Assim, o time de Zé Roberto mantém a sequência de vitórias desde a derrota para a Itália no mês passado, no Maracanãzinho. Agora, são sete triunfos brasileiros seguidos. As parciais do duelo foram 25/22, 25/21, 21/25 e 25/22.

Foi o primeiro jogo do Brasil sem a ponteira Ana Cristina, que se machucou na última partida contra a França. Ela desfalcará a Seleção no último jogo da etapa também.

Com a vitória, o Brasil se mantém na vice-liderança da classificação da Liga das Nações, com 28 pontos após 11 jogos. A Polônia, por sua vez, está na quarta posição, com 24 pontos em dez partidas.

Já classificada à fase final, que começa em agosto, o Brasil encara justamente as donas da casa, o Japão, em seu último compromisso nesta primeira fase. O jogo é neste domingo, às 7h20 (de Brasília).

Foto: Divulgação / volleyballworld.com

Como foi o jogo

Primeiro Set

O primeiro set começou com muito equilíbrio. As seleções trocaram a liderança do placar constantemente, com o Brasil sendo liderado por Gabi na ausência de Ana Cristina. Apenas na reta final a equipe brasileira conseguiu abrir certa vantagem. Com quatro pontos de bloqueio de Julia Kudiess, o time de Zé Roberto ficou muito perto de fechar o set. As polonesas até salvaram três set points, mas Tainara garantiu o período para o Brasil com a parcial de 25 a 22.

Segundo Set

No segundo set, o Brasil cometeu muitos erros de recepção e chegou a ficar com seis pontos de desvantagem. Após um tempo pedido por Zé Roberto, a Seleção entrou novamente nos eixos. Julia Bergmann comandou a reação com ótimos saques e sendo eficiente no ataque. Em pouco tempo, o time canarinho conseguiu a virada para 11 a 10. Por fim, com Gabi e Tainara, o Brasil abriu vantagem na reta final e não deu brecha para as polonesas. 25 a 21 para a Seleção.

Terceiro Set

Assim como no segundo set, o Brasil começou cometendo muitos erros no terceiro período. Novamente as polonesas abriram vantagem, mas com ótimos saques, as brasileiras empataram o marcador. Entretanto, uma ótima sequência de Lukasik fez as polonesas abrirem vantagem e fecharem o set em 25 a 21.

Quarto Set

Por fim, o Brasil começou o quarto set mais ligado. Com uma grande performance de Julia Bergmann, a Seleção não deu chances à Polônia. Desde o começo do período, as brasileiras abriram vantagem e se impuseram no set. Com 25 a 22, o time de Zé Roberto garantiu o quarto período e venceu o jogo.