Botafogo oficializa venda de Jair ao Nottingham Forest por R$ 76 milhões

O Botafogo oficializou hoje a venda do zagueiro Jair para oNottingham Forest, da Inglaterra. A equipe inglesa vai pagar cerca de 12 milhões de euros (R$ 76,5 milhões, na cotação atual) pelo defensor

"O Botafogo concluiu a venda do zagueiro Jair ao Nottingham Forest-ING. O Glorioso agradece ao defensor por toda a entrega e determinação durante o tempo que vestiu a #GloriosaCamisa e deseja sucesso na carreira!", destacou o Glorioso nas redes sociais.

O Botafogo concluiu a venda do zagueiro Jair ao Nottingham Forest-ING. O Glorioso agradece ao defensor por toda a entrega e determinação durante o tempo que vestiu a #GloriosaCamisa e deseja sucesso na carreira! 🔥💪🏼 #BFR pic.twitter.com/J7sZ65Lwmu -- Botafogo F.R. (@Botafogo) July 11, 2025

Jair foi adquirido no início de 2025 pelo Botafogo junto ao Santos, onde foi revelado. O defensor completa uma passagem meteórica no futebol carioca, negociado após 22 apenas jogos pelo Glorioso. Sua última competição pelos cariocas foi no Mundial de Clubes.

Já oNottingham Forest cumpriu uma boa campanha na última edição da Premier League, terminando a temporada com 65 pontos, na surpreendente sétima colocação.