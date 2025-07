Bicampeã olímpica sofre 'acidente bizarro' em piscina de ondas; assista

Fora de temporada no snowboard, a austríaca Anna Gasser resolveu trocar as montanhas pelo mar — ou, melhor dizendo, por uma piscina de ondas. Mas a experiência terminou com um susto (assista abaixo).

O que aconteceu

Bicampeã olímpica do Big Air, Gasser sofreu um acidente na 02 SurfTown Muc, piscina de ondas localizada em Munique, na Alemanha, e acabou deslocando o ombro.

A lesão, considerada grave, exigiu cirurgia para reparar danos no labrum e no tendão do bíceps.

"Foi um acidente bizarro", escreveu ela nas redes sociais. "Tudo pode mudar em um segundo. Caí de forma estranha e acabei deslocando o ombro. Decidi operar logo para voltar a 100% na próxima temporada. É triste ver meus planos de verão mudarem e ter que ficar de fora por um tempo, mas vou fazer o melhor possível para voltar ainda mais forte."

Em comunicado oficial, Gasser explicou: "Os exames mostraram que o ombro foi brevemente deslocado. O labrum e o tendão do bíceps foram afetados. A cirurgia restaurou a estabilidade necessária no ombro. Mesmo que não seja fácil para mim, agora preciso ter paciência."

Agora, ela deve competir apenas em algumas etapas da Copa do Mundo, com foco total na preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão-Cortina.