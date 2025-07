Atacante se destaca no sub-20 feminino do Palmeiras e projeta torneio amistoso nos EUA pelo profissional

Stefanie tem sido um dos destaques do sub-20 do time feminino Palmeiras, que está invicto no Campeonato Brasileiro da categoria. A atacante marcou um hat-trick na vitória sobre o Fortaleza, na última rodada do torneio e agora se prepara para disputar a Teal Rising Cup, com a equipe principal.

"Esta é a minha segunda vez fazendo um hat-trick pelo Palmeiras e fico muito feliz em poder contribuir com a equipe dessa forma. É uma mistura de sentimentos, mas me sinto feliz e honrada por vestir e marcar com essa camisa", disse.

O sub-20 do Palmeiras soma dez pontos e lidera o Grupo E do Brasileiro, com três vitórias e um empate. Stefanie chegou ao clube em março de 2024 para integrar o elenco da base, formado naquele ano, para disputa da Copinha feminina. As Palestrinas, na ocasião, acabaram caindo na primeira fase.

Naquela temporada, Teté disputou sete jogos, incluindo base e profissional, marcou quatro gols e fez parte da campanha campeão do Campeonato Paulista. Já neste ano, pelo sub-20, ela fez ela fez cinco jogos e 11 gols. No profissional, são 12 jogos e três gols.

"Acredito que toda atleta quer muito estar em campo, jogando, ganhando minutagem e aproveitando cada oportunidade, independente de onde estiver. Então, pra mim é muito importante estar com a equipe sub-20, entregando o meu melhor e me preparando para cada vez mais estar melhor no profissional e também na equipe sub-20", disse.

À disposição de Camilla Orlando, Stefanie agora se prepara para disputa da Teal Rasing Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos. As Palestrinas entram em campo neste sábado para enfrentar o Kansas City (EUA), no CPKC Stadium, a partir das 22 horas (de Brasília).

"Expectativas altíssimas. Me sinto pronta e preparada pra viver esse momento da melhor maneira possível, aproveitando e desfrutando de cada oportunidade. O grupo está focado e preparado para o torneio, a gente sabe que vai ser difícil pela qualidade dos adversários, principalmente por sabermos que são uma potência no futebol feminino mundial, sabemos da qualidade das adversárias, mas também sabemos do elenco que temos e que estamos prontas para viver esse momento", finalizou Stefanie.