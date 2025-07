Astro do boxe, Gervonta Davis é preso sob acusação de violência doméstica

Mais uma vez, Gervonta Davis se envolveu em problemas com a lei. Nesta sexta-feira (11), 'Tank' - como o campeão mundial e astro do boxe é conhecido - foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, sob acusações de agressão e violência doméstica contra sua ex-namorada, com quem o pugilista divide a custódia de dois filhos. A notícia foi divulgada inicialmente pelo canal local 'WPLG Local 10' e confirmada por diversos sites especializados através dos registros policiais disponíveis na internet.

Ainda segundo a publicação, o incidente teria acontecido no dia 15 de junho, data em que se comemora o Dia dos Pais nos Estados Unidos, do lado de fora da casa da suposta vítima. Ao buscar seus filhos, o lutador e sua ex-companheira teriam discutido e, na sequência, Davis supostamente atingiu a mulher na parte de trás da cabeça e lhe deu um tapa no rosto.

Problemas com a lei

Ao mesmo tempo em que brilha nos ringues de boxe, sendo o atual detentor do cinturão peso-leve (até 61,2 kg) da Associação Mundial de Boxe (WBA) e ostentando um cartel invicto como profissional após 31 combates disputados, Gervonta Davis coleciona polêmicas fora do âmbito esportivo. Esta, por exemplo, não foi a primeira vez que o boxeador americano foi acusado de violência doméstica.

Em dezembro de 2022, o campeão mundial já havia sido preso sob a mesma acusação. Anteriormente, em fevereiro de 2020, Davis se envolveu em outro caso de violência doméstica, ao ser filmado agredindo uma ex-namorada durante um jogo de basquete beneficente na Flórida. À época, o lutador foi acusado de lesão corporal leve, mas o caso foi arquivado pela Justiça.

Também em 2020, Gervonta Davis se envolveu em um acidente automobilístico seguido de fuga sem prestar socorro. Na ocasião, quatro pessoas foram afetadas, incluindo uma mulher grávida.

