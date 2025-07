Aliados de Augusto Melo que participaram de ato no Pq. São Jorge são afastados do Corinthians

Nesta sexta-feira, todos os sócios aliados do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, que participaram do ato do dia 31 de maio no Parque São Jorge, foram afastados liminarmente do Corinthians por 60 dias. A decisão foi tomada pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do clube.

No dia 1º de julho, Claudinei Alves, José Valmir Costa e Fernando Monteiro Alves foram os primeiros aliados de Augusto Melo a serem afastados liminarmente do Corinthians após decisão da Comissão de Ética dos Associados. Nesta sexta-feira, Rodrigo Bittar, membro da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo e relator do caso, reconheceu a conexão das denúncias, unificou-as e afastou os demais sócios envolvidos no ato.

Bittar, portanto, ratificou a decisão tomada pelo presidente da Comissão de Ética dos Associados e a estendeu para os demais sócios que participaram do ato de 31 de maio.

Alessandro Ginez, Alexandre Martin, Claudinei Alves (ex-diretor da base do Corinthians), Diego Nunes de Carvalho, Fernando Monteiro Alves (primo de Duílio, ex-presidente do Corinthians), Hamilton da Silva Lima, José Valmir da Costa (ex-secretário-geral e ex-diretor adjunto da base), Luiz Soriano, Marcelo Luiz Favretti, Marcos Ragazzi, Renan Bohus da Costa, Ricardo Jorge (advogado de Augusto Melo), Ricardo Rodrigues Namem, Robson Masculino Martins e Viviane Vicente estão, portanto, afastados de suas atividades no Parque São Jorge por 60 dias.

A Gazeta Esportiva teve acesso ao documento assinado por Rodrigo Bittar. Nele, o relator justificou e sustentou as razões por trás do afastamento imediato dos sócios aliados de Augusto Melo.

"A permanência desses associados nos quadros sociais, enquanto se apura e julga condutas aparentemente tão graves, representa risco institucional concreto. A proximidade física com os espaços internos do Clube e com outros associados pode ensejar constrangimentos, novas ações coordenadas e até represálias, o que tornaria ainda mais difícil a restauração da normalidade e da confiança.

A adoção da medida liminar se mostra, portanto, como único instrumento capaz de proteger a integridade do procedimento disciplinar, impedir a reiteração das condutas investigadas e garantir a tranquilidade necessária ao ambiente associativo do Clube".

Tudo pronto na Neo Química Arena para o retorno da Fiel Torcida! ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/nDEaKBqANT ? Corinthians (@Corinthians) July 11, 2025

Na decisão, o relator ainda determinou a intimação dos conselheiros Carlos Eduardo Melo Silva, Laercio Ferreira Victoria, Leandro Olmedila, Marcos Coelho Abdo, Maria Angela de Souza Ocampos, Mário Mello Júnior, Paulo Juricic, Paulo Rogério Pinheiro Jr., Peterson Ruan Aiello do Couto Ramos, Rodrigo Simonnini Gonzalez, Ronaldo Fernandez Tomé e Wanderson Salles (ex-diretor de marketing), assim como do presidente afastado Augusto Melo, para prestarem manifestações sobre o pedido de afastamento liminar em até 15 dias úteis.

As manifestações serão analisadas pela Comissão de Ética. Os conselheiros podem se juntar aos demais afastados ou não, a depender da decisão do órgão. Ainda assim, ao fim deste processo, todos os sócios afastados, juntamente com o ex-presidente Augusto Melo, correm o risco de serem expulsos do clube pelos atos do último dia 31 de maio.

Relembre o caso

No último dia 31, Augusto Melo se dirigiu ao Parque São Jorge com alguns aliados e tentou reassumir a presidência do Corinthians através de um documento, assinado por Maria Ângela.

Ela, que atua como 1ª vice secretária do Conselho Deliberativo, se intitulava presidente interina do órgão já que, em seu entendimento, Romeu deveria estar afastado e o sucessor imediato do posto, o vice Roberson de Medeiros, o 'Dunga', estava de licença médica. A conselheira, então, dizia ter anulado todos os atos conduzidos por Tuma desde o dia 9 de abril, dentre eles, a votação que aprovou o impeachment de Augusto pelo caso VaideBet, e determinava que o presidente afastado deveria ser reconduzido ao cargo.

Para defender a tese, os aliados de Augusto voltaram a sustentar a ação com os Artigos 28, letras D e E, e 30 do estatuto do Corinthians. No entanto, como já publicou a Gazeta Esportiva, estes artigos são pertinentes aos associados do clube social, e não aos conselheiros eleitos.

Além disso, a Gazeta Esportiva publicou, com exclusividade, irregularidades do ato liderado por Augusto Melo que foram expostos justamente por Rodrigo Bittar, relator da decisão publicada nesta sexta-feira. Ele, inclusive, votou contra o afastamento de Tuma em reunião do dia 9 de abril.