Alcaraz evita quinto set por pouco e vai à final atrás do tri em Wimbledon

Pelo terceiro ano consecutivo, Carlos Alcaraz estará na final de Wimbledon. O atual bicampeão do torneio e número 2 do mundo garantiu seu retorno à decisão com uma atuação sólida no saque e uma sequência brilhante que salvou dois set points e evitou um quinto set contra o perigoso americano Taylor Fritz (#5 do ranking). A vitória do espanhol teve parciais de 6/4, 5/7, 6/3 e 7/6(6) e durou 2h49min.

Com o resultado, Alcaraz passa a ser o décimo homem da Era Aberta (a partir de 1968) a alcançar três finais seguidas em Wimbledon. Será sua sexta decisão em um torneio do grand slam e, até agora, o espanhol de 22 anos venceu todas as cinco que disputou (US Open/2022, Wimbledon/2023-24 e Roland Garros/2024-25).

A final de Wimbledon também pode ser a mesma dos últimos dois anos, já que Novak Djokovic, vice em 2023 e 2024, está na outra semifinal. O sérvio, heptacampeão do torneio, vai enfrentar o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, também nesta sexta-feira.

Sequências que impressionam

A vitória de Alcaraz nesta sexta foi a 12ª seguida sobre um tenista dos Estados Unidos. O espanhol não perde para um americano desde as quartas de final do Masters 1000 de Toronto de 2023, quando Tommy Paul levou a melhor. Em slams, Carlitos tem 10 vitórias em 10 jogos contra tenistas do país.

Em Wimbledon, o número 2 do mundo agora soma 20 vitórias seguidas. Sua última derrota no All England Club aconteceu nas oitavas de final de 2022, quando Jannik Sinner levou a melhor em quatro sets.

No circuito, Alcaraz tem uma invencibilidade 24 partidas. Sua última derrota veio na final do ATP 500 de Barcelona, onde Holger Rune foi campeão. Desde então, o espanhol foi campeão no Masters 1000 de Roma, em Roland Garros e no ATP 500 de Queen's.

Como aconteceu

O jogo começou da melhor maneira possível para Alcaraz, que conseguiu um break point no primeiro game quando Fritz jogou uma direita na rede. Pouco depois, uma bola do espanhol tocou na fita, morreu perto da rede e deu a quebra a Alcaraz. O bicampeão não abriu sequer uma fresta ao rival durante o resto do set. Venceu todos os pontos disputados com seu primeiro serviço até fechar o set em 6/4.

O segundo set foi bem diferente. Fritz já conseguia vencer mais pontos no saque de Alcaraz e, no oitavo game, conseguiu seu primeiro break point ao vencer um ponto com o espanhol na rede. O bicampeão, contudo, se salvou com um ótimo saque. Quatro games depois, Alcaraz errou uma esquerda e cometeu uma dupla falta, dando três set points ao americano. Uma direita para fora deu ao americano o segundo set: 7/5.

Carlitos respondeu rápido. Logo no terceiro game do terceiro set, encaixou boas devoluções, ganhou ralis e quebrou o saque de Fritz com um combo curtinha+lob. Assim como na primeira parcial, o espanhol sacou bem, perdeu apenas um ponto com o serviço - uma dupla falta - até o fim do set e, com mais uma quebra no nono game, fez 6/3 e ficou a seis games da final.

O quarto set começou parecido com o segundo. Alcaraz dava alguns pontos de graça e era mais pressionado em seus games de serviço. O espanhol saiu de 0/30 no primeiro game e, depois, de 15/30, no quinto. Fritz também cuidou bem de seus games de saque, e a decisão só veio no tie-break. O bicampeão saiu na frente, conquistando um mini-break com uma curtinha seguida de lob, e sacando bem para abrir 4/1. Fritz reagiu. Fez seus dois saques e, com uma esquerda vencedora na paralela, igualou o game em 4/4. Depois, com uma excelente devolução e uma ótima direita, o americano passou à frente e pôde sacar em 5/4. Fritz abriu 6/4 e teve dois set points, mas Alcaraz devolveu o mini-break com uma boa subida à rede. Depois, contou com um erro do rival para igualar o game em 6/6 e forçou um erro de Fritz na rede para chegar ao match point (7/6). Sem bobear, o bicampeão fez uma esquerda na paralela e fechou a partida.