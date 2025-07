Alcaraz bate Fritz e avança à final masculina em Wimbledon

O espanhol Carlos Alcaraz está mais uma vez na final da chave simples masculina em Wimbledon. Atual campeão do Grand Slam, o número dois do mundo bateu o norte-americano Taylor Fritz nesta sexta-feira por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/5, 6/3 e 7/6. O jogo aconteceu na quadra principal do torneio londrino.

Alcaraz terá a chance de conquistar o tricampeonato consecutivo de Wimbledon. O espanhol venceu as edições de 2023 e 2024. Além disso, ele irá em busca de seu sexto título de Grand Slam. Antes ele havia conquistado dois Roland Garros (2024 e 2025) e um US Open (2022).

Na grande final, ele aguarda o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic. O jogo entre os dois é ainda nesta sexta-feira. Por sua vez, a grande decisão é neste domingo.

