Volkov avalia possível confronto entre Tom Aspinall e Ciryl Gane e destaca equilíbrio

Alexander Volkov conhece de perto o topo da divisão dos pesos-pesados e, por isso, estará atento ao possível confronto entre Tom Aspinall e Ciryl Gane pelo cinturão linear da categoria. O russo, que já dividiu o octógono com ambos, preferiu não indicar um favorito e classificou o eventual duelo como equilibrado.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Volkov elogiou as qualidades distintas dos dois atletas e reconheceu que ambos evoluíram consideravelmente nos últimos anos. Apesar de admitir que Aspinall teve desempenho superior contra ele, o veterano acredita que o resultado dependerá da estratégia e da preparação de cada um.

"Acho que é 50-50. Os dois são muito bons. O Ciryl Gane tem ótima movimentação, trabalha bem com as pernas e melhorou bastante no grappling. Ele tem se dedicado muito ao chão. Tudo vai depender de como a luta começar e de como estarão preparados. No papel, quando enfrentei os dois, o Tom Aspinall pareceu melhor. Mas, dentro do cage, qualquer coisa pode acontecer", avaliou.

Volkov foi finalizado por Aspinall em março de 2022, mas se recuperou com quatro vitórias consecutivas. No entanto, teve a sequência interrompida por uma derrota polêmica, por decisão dividida, para Gane, em dezembro de 2024, no UFC 310. O resultado foi muito contestado posteriormente pelo russo.

Primeira defesa de título

O aguardado confronto também marcaria a primeira defesa de cinturão de Aspinall desde que foi declarado campeão linear da categoria. O anúncio veio após a aposentadoria definitiva de Jon Jones, ex-detentor do título unificado.

O britânico conquistou o cinturão interino em novembro de 2023, ao nocautear Sergei Pavlovich ainda no primeiro round. A expectativa é de que o duelo contra Gane aconteça ainda em 2025, em um embate que promete agitar a hierarquia dos pesados.

