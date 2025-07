Veja 5 pontos que o Santos deve trabalhar em amistoso com a Desportiva Ferroviária

Nesta quinta-feira, o Santos encara a Desportiva Ferroviária-ES em amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro. O jogo será uma espécie de laboratório para o técnico Cleber Xavier.

Questão ofensiva



O Peixe tenta melhorar o seu ataque. No primeiro semestre, o setor ficou abaixo do esperado, especialmente após a chegada de Cleber Xavier. Até o momento, são 35 gols em 28 jogos, ou seja, uma média de 1,25 por embate. Com o novo treinador, são apenas cinco bolas na rede em oito compromissos.

A tendência é que Deivid Washington seja o titular em Cariacica. A posição ainda está bem indefinida. O garoto disputa o posto com Tiquinho Soares. Nenhum dos dois conseguiu se firmar ainda. O jovem Luca Meirelles corre por fora.

Ritmo para Neymar



O camisa 10 será uma das principais atrações do amistoso e pode se beneficiar. Isso porque o astro ainda tenta entrar no rimo ideal de jogo após passar por duas lesões consecutivas na coxa esquerda.

Desde que voltou ao Santos, no começo do ano, Neymar entrou em campo 12 vezes, marcou três gols e deu três assistências.

O meia-atacante chega animado para o compromisso após o nascimento da sua quarta filha, a segunda com Bruna Biancardi. Mel nasceu no último sábado. O jogador de 33 anos tirou três dias de licença paternidade e ficou de fora dos treinos de sábado e segunda-feira. No domingo, o elenco inteiro estava de folga.

Neymar renovou o seu contrato com o Santos até o final de 2025 e é uma das principais esperanças do clube para um segundo semestre mais positivo.

Testar reforço



O Alvinegro Praiano terá uma novidade para este amistoso. O lateral direito Igor Vinícius foi relacionado e pode jogar pela primeira vez. Ele ainda não deve ser titular, mas pode ganhar minutos no decorrer do embate.

Willian Arão, por sua vez, não viajou com o elenco. O volante está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular.

Chance para garotos



O Santos também contará com algumas novidades da base. A principal é Robinho Jr. O meia-atacante de 17 anos foi relacionado e pode ganhar minutos no profissional pela primeira vez. O lateral esquerdo Vinícius Lira e o atacante Padula também viajaram.

Nova linha defensiva



Outro ponto que Cleber Xavier vai testar é a defesa. O treinador deve escalar o clube com: Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza. O quarteto fez apenas um jogo junto até o momento. Na ocasião, os paulistas venceram o Fortaleza por 3 a 2, fora de casa.

O jogo contra a Desportiva Ferroviária-ES será nesta quinta-feira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 20 horas (de Brasília).