Vasco anuncia renovação com o goleiro Léo Jardim até 2030

A principal novela nos bastidores do Vasco finalmente acabou. O Gigante da Colina anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim, considerado um dos pilares do elenco. O novo vínculo do atleta com o clube carioca começará apenas em 1º de janeiro de 2026, e terá duração até dezembro de 2030. Enquanto isso, ele fica registrado sob o atual compromisso que tem com o Cruzmaltino, válido até o fim deste ano.

"Estou muito feliz em continuar essa história com a camisa do Vasco da Gama. Um clube que me recebeu muito bem e onde eu sou muito feliz. Espero que seja uma nova jornada de muito sucesso e títulos com essa camisa" disse o goleiro vascaíno.

Fim da novela

As conversas entre as partes teriam avançado após a chegada do novo diretor Admar Lopes. O clube teria feito uma nova oferta a Jardim, que antes, discordava com o Vasco na questão de valores. Ele foi criticado por uma torcida organizada do Gigante da Colina.

Peça fundamental no Vasco, Léo Jardim é um dos jogadores do atual elenco com mais partidas disputadas pelo clube. Depois dele, só Alex Teixeira tem mais, com 173 jogos.

Léo Jardim chegou ao elenco do Vasco em janeiro de 2023, após passagem pelo Lille, da França. Desde então, o goleiro, com atuações convincentes e decisivas, conquistou a torcida vascaína, sendo eleito um dos destaques entre os jogadores. Até aqui, foram 141 jogos disputados e uma convocação para a Seleção Brasileira.