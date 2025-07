'Usava vestiário dos jardineiros', diz ex-lateral que processa Corinthians

Daniel Marcos, que atuava como lateral-direito, abriu um processo trabalhista contra o Corinthians, pedindo R$ 5 milhões em indenização por negligência do clube, após sofrer uma série de lesões. O ex-jogador alega que o descaso interno do Timão culminou na aposentadoria precoce, aos 23 anos.

Em entrevista ao UOL, Daniel relatou ter sido excluído de treinos com o elenco principal e ignorado por dirigentes após se contundir.

Me trocava no vestiário dos jardineiros. O clube usava roupa do ano e eu usava uniforme de 2018. A gente está falando de 2023.

Daniel Marcos, ex-lateral do Corinthians

O atleta era considerado uma das promessas da base do Corinthians. Revelado pelo Terrão, ele chegou ao clube em 2017 após passagem pelo Palmeiras e rapidamente se destacou.

Em 2019, aos 18 anos, estreou no time profissional, disputou Copinhas em alto nível, foi convocado para a seleção brasileira de base e chegou a treinar na principal durante a Copa América.

O talento do jovem era reconhecido por treinadores como Eduardo Barroca e Dyego Coelho, e o clube o tratava como uma joia.

No entanto, os problemas físicos atravessaram o caminho promissor. Daniel sofreu sua primeira lesão grave em dezembro de 2020, durante uma partida da equipe sub-20 contra o Grêmio, e precisou ser submetido a uma cirurgia, em janeiro de 2021. Com o contrato em vigor, o atleta foi surpreendido com a rescisão e a assinatura de um novo vínculo — mesmo ainda estando em período de estabilidade acidentária.

Eu tenho um pouco de... É uma mágoa, mas não é uma mágoa de você ter raiva da pessoa, né? Raiva dos dirigentes, por exemplo. Eu tenho, assim, uma certa decepção, porque poderia ser diferente.

Daniel Marcos

A segunda cirurgia foi realizada em maio de 2022 e, após nova tentativa frustrada de retorno aos gramados, o jogador foi submetido a uma terceira intervenção em junho de 2023.

Tinha a chance de voltar e não deixaram. Simplesmente fingiram que eu não existia. Eu já cheguei no Corinthians, por exemplo, o elenco treinar num horário, eu treinava no outro.

Daniel Marcos

Durante o novo contrato, válido até dezembro de 2024, Daniel foi emprestado duas vezes, mas não conseguiu se recuperar plenamente.

Mesmo tratando num dos melhores lugares, que eu acho que é o Corinthians, ainda não consegui voltar 100%. Fiquei dois meses e meio no Resende tomando duas injeções por semana, uma para treinar e uma para jogar.

Daniel Marcos

Meses após pendurar as chuteiras, Daniel buscou a Justiça do Trabalho, onde cobra mais de R$ 5 milhões em indenizações do Corinthians, alegando acidente de trabalho, não contratação de seguro obrigatório, danos morais, pensão vitalícia e lucros cessantes.

Tive a chance de voltar com o [técnico] Vitor Pereira, ele gostava de mim. Mas não quiseram ficar comigo. Se alguém achar um jogo ruim meu pelo Corinthians que justificasse o que fizeram comigo, então beleza. Mas não tem.

Daniel Marcos

A defesa, inclusive, atribui a aposentadoria prematura exclusivamente às sequelas da primeira lesão.

Ele se aposentou do futebol por conta exclusivamente desta lesão e das sequelas ocasionadas ali pelo acidente de trabalho e pelas cirurgias, né? Então, até respaldado pelo que a lei possibilitou, ele cobra as indenizações da pensão, pela redução da capacidade laboral e também pelo lucro processante, pela interrupção prematura da carreira dele.

Filipe Rino, advogado de Daniel Marcos

Vida de streamer

Após a aposentadoria forçada, Daniel encontrou no universo gamer e de streaming um novo caminho. Ele joga principalmente EA FC, o antigo Fifa, do qual já foi campeão em um torneio organizado pela Adidas em 2020.

Ali eu já vi que eu tinha um jeito, sabe? Ganhei o campeonato, ganhei troféu e tudo mais. Eu nunca me imaginei entrando para [o mercado] streamer porque parei de jogar futebol. Era difícil, tinha várias lembranças na cabeça. Você se dedicou a uma coisa dos seis anos até os 23. E aí o futebol te priva de tudo. Você tem que se reinventar.

Daniel Marcos

Hoje, o ex-atleta se diverte nas lives, mas é constantemente questionado sobre sua vida no futebol. Antes, era difícil falar sobre o passado dentro do vestiário do Timão, mas agora encara a situação com naturalidade.