Transmissão ao vivo de CRB x Coritiba pela Série B: veja onde assistir

Do UOL, em São Paulo

O Coritiba visita o CRB na noite de hoje, às 21h35 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) e Desimpedidos (YouTube).

Com 30 pontos, o Coxa quer se manter na liderança. Os paranaenses vêm de uma vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, no Couto Pereira, no último compromisso pela competição.

No meio da tabela, o CRB busca a recuperação. Os donos da casa foram derrotados pelo Atlético-GO por 2 a 1 na última rodada.

