Tottenham anuncia a contratação de Mohammed Kudus

O Tottenham, da Inglaterra, anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do ganês Mohammed Kudus, junto ao West Ham. O atacante de 24 anos assinou um contrato de longa duração e vai vestir a camisa de número 20.

Apesar de o clube não divulgar o tempo do vínculo do jogador, segundo o jornalista Fabrizio Romano, Mohammed Kudus firmou um contrato de seis anos e permanece no Tottenham até julho de 2031.

Além disso, ainda de acordo com a mesma fonte, o clube inglês pagou cerca de R$ 413 milhões ao West Ham para fechar a contratação.

Kudus is Lilywhite ? pic.twitter.com/jumNYB5UEj ? Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 10, 2025

Com passagens no futebol ganês por Strong Tower FC e Right to Dream, Mohammed Kudus foi para a Europa em agosto de 2018, quando acertou com o Nordsjaelland, da Dinamarca. Em julho de 2020, foi para o Ajax.

Na Holanda, o atacante passou a ganhar destaque, com 27 gols e 12 assistências, em 87 jogos disputados. Ainda foi bicampeão Holandês (2020/21 e 2021/22) e conquistou a Copa da Holanda (2020/21).

Desde agosto de 2023, Mohammed Kudus estava defendendo as cores do West Ham, da Inglaterra. Por lá, em 80 partidas, balançou as redes 19 vezes e deu 13 passes para gol. Na última temporada, foram cinco gols e quatro assistências, em 35 jogos.

Pela seleção de Gana, Mohammed Kudus tem 42 jogos, 12 gols e quatro assistências. O jogador disputou a última edição da Copa do Mundo em 2022, no Catar, e anotou dois gols em três jogos. O atacante ainda foi eleito o Jogador Ganês do Ano nas últimas duas temporadas.

Essa foi a quarta contratação do Tottenham para a próxima temporada europeia. Kevin Danso, Luka Vuskovic e Kota Takai já foram anunciados pela equipe, além da confirmação da permanência de Mathys Tel, após período de empréstimo.