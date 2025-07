'Palmeiras não é o PSG': Textor explica demissão de Paiva após Mundial

Do UOL, em São Paulo

O empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, abriu o jogo sobre ter demitido Renato Paiva após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas do Mundial, menos de 10 dias após o técnico ter comandado o time na vitória épica sobre o finalista PSG.

Por que demiti Renato Paiva depois de ele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, ele abandonou o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores no campo, mas os torcedores ficaram irritados com a forma como passamos a jogar defensivamente. Deveríamos ter vencido Atlético de Madri e Palmeiras, somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele.

Perguntei a ele [antes das oitavas] qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu: 'PSG'. Depois, pensei qual foi o melhor jogo que vi na minha vida, e foi contra PSG. [No dia do jogo] eu disse que não era o PSG, era o Palmeiras. O Palmeiras não é o PSG. 'É hora de jogar futebol, vão lá e acabem com eles'. O que fizemos? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em dez jogos, ele estava ficando cada vez mais defensivo e, quando você quebra os seus princípios, você tem que sair

John Textor, dono da SAF do Botafogo, durante jogo do Mundial Imagem: Agustin Marcarian/Reuters

Eu não tomo essas decisões sozinho. Mas se todo o departamento vem até mim e diz que precisamos fazer algo sobre o treinador, nós fazemos. Eu não venho e demito pessoas, foi um processo que aconteceu em dez partidas. Paiva é um grande treinador, mas precisa manter seu estilo no próximo trabalho, não pode ceder à pressão dos torcedores no Brasil. Eles são brutais.

John Textor, ao TalkSport

O que aconteceu

Renato Paiva caiu após 122 dias no cargo. O treinador português foi anunciado em 27 de fevereiro, apresentado no dia seguinte e, após quatro meses, acabou desligado nesta madrugada.

Ele foi demitido ainda nos EUA após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas do Mundial. O Alvinegro só volta ao Brasil amanhã, agora com a posição de comandante em aberto e sem os três jogadores negociados com o Nottingham Forest: Igor Jesus, Jair Cunha e Cuiabano.

Textor apresenta Renato Paiva como novo técnico do Botafogo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

A queda de Paiva ocorreu após ele ter chegado como o "escolhido" por Textor e menos de duas semanas depois da vitória sobre o PSG na fase de grupos. Após derrotar o atual campeão europeu e finalista do Mundial, o treinador foi beijado ainda em campo pelo empresário.

Nesta semana, Textor contratou Davide Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, para ser o sucessor de Paiva no Botafogo.