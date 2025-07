Xicão analisa momento às vésperas de maior desafio no UFC: "Estou em construção"

Promessa em ascensão no MMA, Tallison Teixeira entra no octógono neste sábado (12), na luta principal do UFC Nashville, contra o veterano Derrick Lewis. Apesar da grande oportunidade, o brasileiro mantém os pés no chão e destaca que ainda está longe do seu auge como atleta.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Xicão, como também é conhecido, avaliou o momento atual de sua carreira e falou sobre o processo contínuo de evolução. Segundo ele, a juventude e a experiência adquirida a cada combate o colocam em uma fase de desenvolvimento.

"Sou atleta em evolução. Eu acho que sou muito novo. Eu acho que eu tenho muito a evoluir ainda. Eu acho que eu ainda não cheguei no ápice, nem da velocidade, nem da força. E nem da inteligência em si, porque cada luta vai ensinando muita coisa. Então acho que estou em construção ainda, estou evoluindo bastante", explicou.

Camp ideal

Para o confronto em Nashville, o brasileiro conseguiu ajustar um ponto que considerava essencial na preparação: a presença de parceiros de treino com o mesmo porte físico dos adversários da divisão. Xicão revelou que, até então, costumava treinar com atletas das categorias meio-médio (77 kg) e médio (84 kg).

"Cara, não teve muita diferença, mas graças a Deus, dessa vez eu pude treinar com mais pesos-pesados. Eu acho que foi o primeiro camp que eu fiz que realmente treinei com pesos-pesados. Isso é muito bom porque a mão é diferente, tem tudo isso. Treinei muito com a seleção brasileira de boxe. Acho que isso foi um diferencial muito bom para mim. Porque a galera lá corre mais rápido, os pesados já são bem mais rápidos do que o natural do MMA. Então, esses ajustes me fizeram até vir muito mais confiante para essa luta", contou.

O duelo contra Lewis representa um grande teste para o jovem lutador, que busca se consolidar entre os principais nomes do peso-pesado no UFC. Ainda invicto na carreira, ele encara o desafio com a maturidade de quem reconhece que o melhor ainda está por vir.

